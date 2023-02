Odgovor na članak s predizbornog skupa i 33. obljetnice osnutka HDZ-a Gradina

Ivan Matić, Nositelj liste kandidata za vijeće Općine Gradina poslao je otvoreno pismo vezano uz 33. obljetnicu i predizborni skup Hrvatske demokratske zajednice u Gradini. Pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovani g. Andrović,

Čitajući objavu ICV-u sa neta, održanog predizbornog skupa povodom 33. obljetnice osnutka HDZ-a Gradina, a na kojoj ste i Vi osobno sudjelovali i nastupili, osjetio sam potrebu osobno Vam se obratiti s obzirom da Vas kao čovjeka cijenim te osobno vjerujem de će te u skoroj budućnosti imati još istaknutiju ulogu o hijerarhiji HDZ-a.

Naime, istupi koji su se tijekom te večeri mogli čuti od strane g. Ivana Gojevića, g. Josipa Đakića, pa i Vas osobno, nažalost sadrže i neke konstatacije koje, blago rečeno, jednostavno nikako ne stoje i nisu točne. Želim vjerovati kako su vaši stavovi formirani temeljem informacija koje su Vam podastrli poglavito g. Gojević i Đakić, no nadam se da će te vi, kao inteligentan čovjek, imati širinu saslušati i moje argumente.

Prema mojoj ocjeni, politička situacija u Gradini je vrlo jednostavna. Nakon niza godina vladavine HDZ-a u mojem mjestu, grupa građana, pa tako i ja osobno, procijenili smo da bi se mjesto Gradina moglo voditi bolje i efikasnije. Nadam se, da u Republici Hrvatskoj, koja je demokratska parlamentarna zemlja prema svom ustavu, želju za političkim natjecanjem ne doživljavate kao krimen. Dakle, nakon što su nakon prethodnih izbora dobili povjerenje u Gradini i došli neki novi ljudi, uključujući i mene, prvo čemu smo pristupili je upoznavanje za zatečenim stanjem. Nažalost, vrlo brzo se konstatiralo da je financijsko vođenje općine bilo loše a u nekim dijelovima i protuzakonito. S obzirom da nova vlast u općini nije imala znanja financijske forenzike, uključene su nadležne državne službe Republike Hrvatske.

U ovom trenutku postavlja se jedno pitanje; oprostite, ali kako bi Vi osobno postupili da ste preuzeli županiju nakon izbora čije financijsko poslovanje je bilo nezakonito? Da li bi iskreno dali ruku svojim prethodnicima i sa njima se „dogovorili“ da se stvar „sredi“. Da li bi Vi osobno stavili svoj potpis na dokumente za koje znate da su nezakoniti ili bi nekoga drugoga naveli da to učini? Vjerujem da bi Vi, kao legalista, postupili na identičan način na koji smo postupili i mi; pozvali nadležne institucije RH da obave svoj posao – što su iste i učinile. Ovdje se ne radi o nikakvim lažima, objedama ili uvredama. Ovdje se radi, elementarno, o tome da netko nije radio svoj posao u skladu sa zakonom i time je, za znatne materijalne iznose, oštetio jednu malu općinu. Ponovo se pitam, da li Vi smatrate da je takve radnje trebalo ignorirati, zataškati, sakriti? Ponavljam, ovdje se na radi o objedama prema HDZ-u, nego o tome kako su neki ljudi, pojedinci sa svojim imenom i prezimenom, kompromitirali rad samog HDZ-a kao stranke. I ja sam duboko uvjeren da ste i Vi sami toga svjesni. U tom smislu, apeliram na Vas, i kao bivši HDZ-ovac koji je gradio ovu stranku i iz koje je istupio zbog nezakonitih radnji kojima sam bio svjedok i kao hrvatski dragovoljac od prvoga dana rata u RH koji je kao Hrvat sa obitelji protjeran iz Srbije i gradio je ovu zemlju svojim znanjem i trudom, da ne dopustite da neki nesposobni i zlonamjerni pojedinci ruše ugled i HDZ-a i općine Gradina. Poštovani g. Andrović, da li VI doista želite stati svojim imenom iza ljudi koji su predmet obrade USKOK-a i koji će, vrlo izvjesno, završiti na optužnicama javnog tužilaštva RH? Slažem se, postoji presumpcija nevinosti, no jednako tako postoji presumpcija nevinosti prema meni i mojim stranački kolegama a ne da me se javno blati u novinama i medijima kako to čine g. Gojević i g. Đakić.

Nastavno, uvjeren sam da su Vam servirane informacije koje podupiru narativ navedene dvojce kako su za vrijeme njihove vladavine Gradinom isti puno napravili a da se sada nije napravilo ništa te se samo blati HDZ. Dopustite da Vas informiram o nekim elementarnim financijskim podatcima koje ne podrežu apsolutno nikakvim stranačkim pripadnostima:

Prilikom preuzimanja općine dana 20.05.2021.god. zatekli smo dug u visini 12.892.966,56 kn sa kojim su isplaćena trgovačka društva koja nisu obavljala nikakve poslove u našoj Općini Gradina i predmet su istražnih tijela RH.

Do danas smo vratili dug u iznosu od 8.185.188,73 kn I ostalo je za vratiti još 4.707.777,83 kn što mislimo realizirati i dovesti općinu nakon niza godina do solventnosti.

U mandatu HDZ-a izgrađeni su objekti koje ste naveli na vašem skupu, No dio koje niste istaknuli je da su isti izgrađeni fondovima EU a ne iz budžeta općine. Štoviše, da se budžet koristio racionalno moglo se izgraditi još barem 80% više komunalnih objekata što nije bio slučaj.

Nas (i mene osobno) sada se napada da mi i svom mandatu (koji je trajao svega 20 mjeseci) nismo napravili ništa. To jednostavno nije istina jer smo izgradili puno toga koliko smo mogli, otvorili vrtić i da ne nabrajam dalje sve je u našem programu pa pročitajte, ujedno vratili dug od 8 milijuna kuna. Ne treba uložiti poseban napor u razmišljanju što smo tek mogli izgraditi da nismo morali vratiti tih 8 milijuna kuna.

I za sam kraj, molim Vas i apeliram na Vas da racionalno analizirate nastalu situaciju i pokušate razumjeti da se ovdje ne radi ni o kakvom „napadu i blaćenju“ nego o pokušaju da jedna od najsiromašnijih općina u jednoj od najsiromašnijih županiji u Hrvatskoj, preživi i prosperira. Nažalost sa ljudima koji su je do nedavno vodili, to nije bilo moguće i zato se trudimo to promijeniti. Vjerujem da i Vi kao diplomirani ekonomist vrlo dobro razumijete pojmove kao što su bankrot, dug i financijske obveze. Stoga od Vas očekujem objektivnost barem u elementima koji se tiču gospodarskih pitanja.

S nadom da će te ovaj moj dopis zaprimiti i pročitati u dobroj vjeri, jer sa tom namjerom je zamišljen i sastavljen, želim Vam osobno svako dobro.

Lijepi pozdrav

Ivan Matić”