Generacija orahovačkih gimnazijalaca 1997./1998. obilježila 25 godina mature

Prije nekoliko dana okupila se generacija maturanata 4B opće gimnazije 1997./1998. Srednje škole ”Stjepan Ivšić” Orahovica kako bi proslavila punih 25 godina mature. Razrednica ovog razreda bila je profesorica matematike Mirjana Steiner.

Gimnazijalci, njih 12 od ukupno 20 koliko je činilo razred, su se okupili u orahovačkom Centru za posjetitelje da bi potom obišli i školu, a posebno emotivan bio je obilazak nekadašnjih učionica i sjedanje u klupe baš na ona mjesta gdje su sjedili prije 25 godina.

– Iskreno, malo je čudno, gledam nas kada smo ušli u školi i hodali prema učionicama kao da je zvonilo i da žurimo na sat. Ali pogled na školske kolege, neki od nas muških su malo ”prošarani” po kosi ili bradi i to otkriva da su godine ipak prošle. Lijepo je bilo vidjeti ekipu iz dobrih starih vremena, a ono što je ostalo isto to je onaj veseli duh i zafrkancija među nama i to je najljepše – rekao je u ime razreda Goran Bušljeta. Bekavci iz ’98 druženje su nastavili u Centru za posjetitelje i bilo je tu prepričavanja niza fora i dogodovština iz škole, maturalca, ludog dana i onih običnih druženja, a na kraju je pao dogovor da se ovo što prije mora ponoviti i to već za godinu dana.

(www.icv.hr, vg)