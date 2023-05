Industrijsko-obrtnička škola Slatina proslavila Dan škole

Nakon što je od svoga osnutka Industrijsko-obrtnička škola Slatina Dan škole proslavljala u rujnu, ove je školske godine prvi put Dan škole obilježen u novome terminu koji je primjereniji školskim aktivnostima i dinamici školske godine, 2. svibnja.

Aktivnosti Dana škole 2023. usko su povezane s Erasmusovim projektom C.A.L.L. koji se u školi provodi od rujna 2020. godine, a završava u kolovozu ove godine. Tako je u dopodnevnim satima održano osam radionica koje su vodili nastavnici i stručni suradnici Svjetlana Dupan, Melita Crnković, Matea Crljenić, Mirela Nenadović, Barbara Vidović Volenik, Jasna Varga, Ivana Lukač Vuković, Ksenija Som, Martina Miler Mikolašević, Ranko Čučković, Vedran Runje i Helena Roštaš, pod zajedničkim nazivom Call for the Books (Literature Fair). Radionice su ostvarene u suradnji s nastavnicima, stručnim suradnicima i učenicima OŠ Mikleuš, OŠ Eugena Kumičića Slatina (redovni i posebni odjeli), te SŠ Marka Marulića Slatina koji su sudjelovali u radionicama.

Na svečanoj sjednici Nastavničkoga vijeća predstavljene su projekte aktivnosti koje se u IOŠ Slatina provode u školskoj god. 2022./2023., no i one koje traju dulje vrijeme, a to su projekt Mandale (predavačica Svjetlana Dupan), mobilnost učenika u Sjevernu Makedoniju u projektu C.A.L.L. (predavači su bili učenici 2. razreda Lea Čertan, Sara Rašetić i Adrian Bilavčić), eTwinningovi projekti škole (predavačica Melita Crnković), projekt CNC – alati za budućnost (predavač Ranko Čučković), Centar izvrsnosti novih tehnologija VPŽ (predavač Vedran Runje), te RCK Slavonika 5.1 (predavačica Snježana Ostojić).

Na kraju svečane sjednice Nastavničkog vijeća, ravnatelj Mladen Graovac uručio je i zahvalnice IOŠ Slatina vanjskim suradnicima za uspješnu suradnju i podršku radu škole, pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije Martini Bunić, voditelju Uprave šuma Podružnica Slatina Tomi Baturini, ravnatelju Zavičajnog muzeja Slatina Vladi Majhenu, vlasniku Višnja d.o.o. Krunoslavu Prpiću, nastavnicima IOŠ-a za uspješan rad i promicanje imena i ugleda škole Mireli Nenadović, Slavenu Zelenki, Mihaelu Puljiću i Zlatku Šantiću te učenicima za promicanje imena i ugleda Škole Lani Morović, Anti Benkoviću, Franji Jakoviću i Marku Mediću. U ime svih kojima su uručene zahvalnice, ravnatelju Graovcu i Nastavničkom vijeću zahvalila se Martina Bunić.

Nakon svečane sjednice uslijedila modno-frizerska revija učenika zanimanja krojač i frizer, mentorica Paule Kukuljević Idek, Spomenke Prša i Kornelije Zubčević, te domjenak učenika konobara i kuhara, mentora Blaženke Kovač i Gorana Ivezića.

(www,icv.hr, adf, IOŠ Slatina; Foto: D. Fišli)