KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte akciju “Brzi i žestoki 10”, animirani “Drevna mišologija”, dječji film “Anka” te akcijsku komediju “Čuvari galaksije Vol. 3”

Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične naslove.

Program velike dvorane:

BRZI I ŽESTOKI 10

– akcija, triler

Petak, 19. svibnja, 20 sati

Subota, 20. svibnja, 20 sati

Nedjelja, 21. svibnja, 20 sati

Tijekom mnogih misija i protiv nemogućih izgleda Dom Toretto (Vin Diesel) i njegova obitelj nadmudrili su, iznervirali i nadmašili svakog neprijatelja na svom putu. Sada se suočavaju s najsmrtonosnijim protivnikom s kojim su se ikad suočili: zastrašujućom prijetnjom koja izranja iz sjena prošlosti, potaknuta krvnom osvetom i koja je odlučna razbiti ovu obitelj i uništiti sve i svakoga što Dom voli, zauvijek. U filmu Brzi i žestoki 5 iz 2011. Dom i njegova ekipa ubili su zlog brazilskog narkobosa Hernana Reyesa i odrubili mu carstvo na mostu u Rio De Janeiru. Ono što nisu znali je da je Reyesov sin, Dante (Jason Momoa), svjedočio svemu tome i proveo posljednjih 12 godina smišljajući plan kako natjerati Doma da plati najveću cijenu.

Danteov zaplet raspršit će Domovu obitelj od Los Angelesa do rimskih katakombi, od Brazila do Londona i od Portugala do Antarktika. Stvorit će se novi saveznici i ponovno će se pojaviti stari neprijatelji. Ali sve se mijenja kada Dom otkrije da je njegov vlastiti 8-godišnji sin (Leo Abelo Perry, Black-ish) krajnja meta Danteove osvete.

Cijena ulaznice: 4 eura

DREVNA MIŠOLOGIJA

– animirani, komedija, avantura

Subota, 20. svibnja, 18 sati

Nedjelja, 21. svibnja, 18 sati

Na daleki put u drevnu Grčku vodi nas mlada i pametna mišica Pattie koja je oduvijek željela postati heroina. Pattie, uz mačka Sama, starog heroja Jasona i Argonaute, kreće u odvažnu potragu kako bi stanovnicima Yolcosa pružila pomoć u izradi kipa grčkog boga mora – Posejdona. Yolcos krasi spomenik Zeusu, ali ne i Posejdonu, što u njemu stvara strašnu ljubomoru koja prelazi u bijes. U žaru ljutnje Posejdon stanovnicima Yolcosa oduzima zlatno runo, koje im osigurava sretan i lagodan život, dajući im rok do kojeg moraju izgraditi i njegov spomenik. U pustolovini života hrabra se mišica suočava s najbizarnijim i najopasnijim stvorenjima iz doba mitologije.

Cijena ulaznice: 3,50 eura



ANKA

Petak, 19. svibnja, 18 sati

Nedugo nakon Ankina dolaska otmjena rođakinja pokazuje drugo lice te razočarana i utučena Anka bježi, želeći se vratiti u sirotište. Put je dovodi do ciglane okružene visokim stablima i neobičnom prirodom. Grubih lica i velikoga srca, ciglari joj daju novi privremeni dom, daju joj sobu buntovnoga ciglara Brazilijanca, siročeta poput nje, koji je završio tu noć u zatvoru zbog kavge koju je započeo u seoskoj krčmi. U ciglani u dubini šume, s ovozemaljskim životom isprepliće se začudni, bajkoviti, svijet šumskih bića, koja vide samo djeca bujne mašte…

Cijena ulaznice: 1 euro



Program Art dvorane:

ČUVARI GALAKSIJE VOL. 3

– akcija, komedija, avantura

Petak, 19. svibnja, 19 sati

Subota, 20. svibnja, 19 sati

Nedjelja, 21. svibnja, 19 sati

U novoj uzbudljivoj priči o Čuvarima galaksije naša omiljena grupa neprilagođenih izgleda malo drugačije. Peter Quill, koji još uvijek tuguje zbog gubitka Gamore, mora okupiti svoj tim kako bi obranio svemir i zaštitio jednog od svojih. Misija koja bi, ako se ne završi uspješno, vrlo vjerojatno mogla dovesti do kraja Čuvara kakve poznajemo.

Film „ČUVARI GALAKSIJE 3“ sadrži nekoliko sekvenci s jakom svjetlošću koja može utjecati na posjetitelje koji su osjetljivi na fotosenzitivnu epilepsiju ili na druge osjetljivosti na svjetlost.

Cijena ulaznice: 4 eura

