Održana 28. obljetnica HDZ-a Crnac: Hrvatska demokratska zajednica temelj je razvoja općine Crnac

U nazočnosti predsjednika Županijske organizacije HDZ-a VPŽ i saborskog zastupnika Josipa Đakića, pomoćnika ministra hrvatskih branitelja Nenada Križića, dožupana VPŽ Marija Klementa i Darka Žužaka te mnogih drugih lokalnih i županijskih dužnosnika, u mjesnom domu u Crncu održana je 28. obljetnica osnivanja Hrvatske demokratske zajednice Crnac. Svečanost je otvorio predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Crnac i načelnik općine Mato Damjan naglasivši kako je HDZ istinski temelj stvaranja i razvoje općine:

-Naš ogranak, točnije onaj u Velikom Rastovcu bio je kao drugi osnovan ogrnaka HDZ-a u Virovitičko-podravskoj županiji i na to smo posebno ponosni. To dokazuje da je hrvatska demokratska zajednica stvarala ovu općinu, njeni članovi svojom su se krvlju kao hrvatski branitelji borili za našu lijepu Hrvatsku. Tijekom svih ovih godina se borimo za normalan život naših sumještana, svojim radom i trudom težimo boljitku i tako će i ostati dok god HDZ vodi ovu općinu jer ova stranka je jedini kotač razvoja naše općine uz pomoć Županije, naših saborskih zastupnika i ministara u Vladi RH. Da idemo pravim putem i da se borimo za bolje sutra naše općine govori i podatak da smo prije nekolik odana dobili odluku od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, da nam je prošao projekt izgradnje ceste od Suhomlaka do granice općine prema općini Čađavica u vrijednosti od 5,5 milijuna kuna. Tu je još niz vrijednih projekata koji su nominirani na EU i projekte naših ministarstava za koje očekujemo potvrdu prolaska i da krenemo raditi – rekao je između ostalog Damjan. Nazočnima su se potom obratili u ime predsjednika općinskih i gradskih odbora HDZ-a VPŽ, predsjednik HDZ-a Suhopolje i načelnik Siniša Horvat, a potom i dožupan VPŽ Marijo Klement. U nastavku svečanosti prepun mjesni dom u Crncu pozdravio je pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić:

-Upravo Hrvatska demokratska zajednica je i meni dala prigodu da budem pomoćnik ministra i da služim hrvatskim braniteljima diljem Lijepe Naše, a posebno ovdje u Slavoniji. Evo koristim priliku da se zahvalim na podršci našem ministru Tomi Medvedu koji je omogućio da imamo veteranski centar i u Slavoniji, točnije u Osijeku i da se hrvatski branitelj iz ovog dijela Hrvatske osjete primijećenim i da i o njima jednako brine. Vi ste nam dali prigodu da budemo tu gdje je smo, a naš zadatak je da sada vama služimo i pomognemo vam, da stalno budemo na dispoziciji ljudima iz svoga kraja, ali i svim građanima Lijepe Naše. Svi zajedno radimo za boljitak Hrvatske i njenih građana, za radna mjesta koja su prijeko potrebna, a to možemo samo svi zajedno – rekao je Križić. Na kraju svečanosti uz čestitku odboru slavljenika, predsjednik Županijske organizacije HDZ-a VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić je rekao:

-Politika Hrvatske demokratske zajednice danas, kao i u samom počecima, ima svoje ciljeve i programe koji treba ostvariti, a sve za bolje i uspješnije sutra naše Hrvatske i njenih građana. Dr. Franjo Tuđman je u počecima postavio temelj, a to je slobodna, suverena, samostalna, neovisna, europska Hrvatska u NATO savezu i sve to smo ostvarili, najveći dio upravo uz našeg prvog predsjednika, a ostalo svojim radom vođenim njegovim mislima. Kroz godine bilo je uspjeha i padova, ali uspjeli smo i opet smo tu gdje i trebamo biti. Ni danas nije lako biti političar, nije lako biti član HDZ-a jer obveza i dužnost svakog od nas je odgovornost za svaki potez. Upravo zato sam zadovoljan i ponosan na HDZ u našoj županiji jer populacija dužnosnika raste, stvaramo nove mlade ljude, stručne i kvalitetne kadrove koje mogu vršiti najbolje dužnosti i činiti ovu općinu, županiju i državu boljom i uspješnijom. Vaše ideje, želje i potrebe moraju preko načelnika i Vijeća biti prenošene nama, državnim dužnosnicima, a naša dužnost je sve to zajedno posložimo i pomognemo kako bi sve te želje bile i ostvarene. Služiti HDZ-u i Domovini za mene je jednako jer kroz ovu stranku stvoreni su resursi, sloboda, ali prije svega Hrvatska policija i vojska, a vođeni njima i naša Hrvatska – rekao je Đakić.

(www.icv.hr., vg)