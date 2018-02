Težak poraz rukometašica Tvin Virovitice u Koprivnici

U susretu dvanaestog kola druge lige sjever za rukometašice Tvin Virovitica je doživjela poraz u Koprivnici od Podravke II. Lino 25:35. Gošće su u utakmicu ušle nezainteresirano što koriste mlade domaće igračice i stvaraju veliku prednost (10:3). Ipak, do odmora gošće iz Virovitice dolaze na samo gol zaostatka 15:16. U prvim minutama nastavka virovitičke rukometašice izjednačuju rezultat i ponovno dozvoljavaju Koprivničankama da se odvoje na nedostižnu prednost. Gošće su u utakmici bile samo petnaestak minuta, a sve ostalo vrijeme djelovale su kao “uspavane ljepotice”. Činjenica je kako je u dvorani bilo jako sparno i bilo je teško igrati, ali to ne opravdava nezainteresiran pristup igri koji je doveo do najvećeg ovosezonskog poraza.

Za Tvin Viroviticu su igrale: Marija Devald, Nikolina Jezerčić 2, Marija Medved, Rea Rakošević 1, Helena Lukačević, Tamara Hudoletnjak 5, Maja Biuk 4, Iva Blažević (10+0), Patricia Bajsar 1, Sandra Stjepanović, Marija Majstorović 1, Kristiana Zečević 10, Nika Deskar 1, Marta Oštrić, Andrijana Miklić i Iva Biuk (3+0). U idućem kolu rukometašice Tvin Virovitice dočekuju Vukovar. (www.icv.hr, mš)