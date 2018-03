Grad Virovitica financirat će prijevoz starijih osoba s područja Rezovačkih Krčevina i Jasenaša

Kolegij gradonačelnika Ivice Kirina odobrio je financiranje prijevoza osoba starije životne dobi s područja prigradskih naselja Jasenaš i Rezovačke Krčevine za period od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine.

Naime, Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, uz partnerstvo Grada Virovitice, provodilo je projekt „Most solidarnosti i jednakih mogućnosti“ Ministarstva socijalne politike i mladih u razdoblju od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine, kojim su bile obuhvaćene osobe starije životne dobi te im je provedbom projekta bio osiguran prijevoz do Virovitice.

Završetkom projekta nastale su poteškoće s korisnicima prijevoza na području Jasenaša i Rezovačkih Krčevina, s obzirom na to da na tom području ne postoji redovna linija javnog prijevoza koja bi navedenima omogućila odlazak u Grad Viroviticu do liječnika, ljekarne i trgovine te su iz tog razloga osigurana financijska sredstva u svrhu prijevoza do Grada Virovitice, zaključno s 31. prosinca 2016. godine.

S obzirom na navedeno i na okolnost da Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica zbog nedostatka vlastitih sredstava nije u mogućnosti nastaviti provedbu projekta do 31. ožujka 2018. godine, odnosno do raspisivanja natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Grad Virovitica je donio je Odluku o financiranju prijevoza osoba starije životne dobi s područja prigradskih naselja Jasenaš i Rezovačke Krčevine. (virovitica.hr)