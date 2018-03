HDZ Orahovica ponukan aktualnim stanjem u gradu izdao službeno priopćenje

Hrvatska demokratska zajednica Orahovica ponukana aktualnim stanjem u gradu uputila je službeno priopćenje koje potpisuje predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Orahovica Saša Rister. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Svjedoci smo da je naš lijepi grad podijeljen više nego ikada u svojoj povijesti, ali „vladajući“ su uspjeli nadmašiti sami sebe i svojim potezima tu situaciju još prilično pogoršati. Moramo se prvo osvrnuti na činjenicu kako je preuzimanjem vlasti današnje vladajuće strukture, krenulo masovno zapošljavanje po stranačkoj pripadnosti i političkoj podobnosti u Gradu i gradskim tvrtkama. Tako je u tvrtkama Papuk, Papuk plin i Voda zaposleno 16 novih osoba, a postavljeni su vodeći ljudi tih tvrtki iz drugih, znatno daljih mjesta od Orahovice što sve zajedno iziskuje velike troškove i nove namete građanima Orahovice. Zasigurno će doći do poskupljenja određenih usluga koje će se lomiti preko leđa građana jer se taj hladni pogon mora nekako financijski pokriti. Paralelno nepodobni, ili članovi stranaka koji nisu u vladajućoj koaliciji su otpušteni ili su sami, pod ogromnim pritiskom dali otkaz i otišli raditi u druge tvrtke.

Nadalje, moramo reagirati i nakon obavijesti putem lokalnog radija o natječaju za zapošljavanje turističkih djelatnika u Turističkom uredu grada Orahovice. Najavljeno je kako se traže čak tri djelatnika u Turističkom uredu što smatramo apsolutno nepotrebnim jer nikada to u Orahovici nikada nije bilo potrebno. Evidentno je da će se ovdje zaposliti ponovno podobni ljudi, a mi se pitamo koliko će tu novaca biti potrebno da se pokriju osobno dohoci i tu ponovo stradaju građani Orahovice jer sve to ide iz njihovih džepova. Promjenom vlasti dolazi i do promjena upravljačkih struktura u različitim gradskim organizacijama. Tako smo svjedoci prilično turbulentne promjene upravljačke strukture u Zajednici športskih udruga grada Orahovice . Prikupljati glasove različitim prijetnjama otkazom i političkim pritiscima na poslu je krajnje nepošteno i najblaže rečeno nemoralno. Svojim potezom, „vladajući“ pod vodstvom gradonačelnice pokazali su svoj pravi identitet i ne prežu ni pred najgorim postupcima, kao što su prijetnje.

Promjenom vlasti građani Orahovice očekivali su temeljite promjene u gradu i da su „vladajući“ ponešto naučili iz grešaka svojih prethodnika unazad svih 27 godina. Oni i jesu napravili temeljite promjene, to nitko ne može osporiti, ali u najgorem mogućem obliku, da okrenu ljude jedne protiv drugih svojim nemoralnim potezima. Ljudi su se okrenuli od svojih dojučerašnjih prijatelja vjerujući lažnim obećanjima zamjenika gradonačelnice koji svima obećava podjelu gradskog novca kako je on to zamislio po principu tko je uz vlast taj će i dobiti novac namijenjen sportskim udrugama, a ostali neće dobiti ništa ili jako malo. Do zadnjeg dana skupštine mijenjani su predstavnici pojedinih sportskih udruga na području grada, a sve zbog ucjena i prijetnji ljudima koji vode te udruge.

Pričali su da ćemo zajedno naprijed, a uspjeli su ljude podijeliti u malo manje od godinu dana njihove „vladavine“. Nakon prisilnih ostavki časnih ljudi koji su korektno obavljali svoje zadaće, dovedeni su novi podobni i „kvalificirani“ ljudi koji baš i nemaju previše doticaja sa sportom. Moramo naglasiti da je bivša gradska vlast vođena HDZ-om ostavila iznimno velika sredstva na gradskom računu i nije danas teško gradonačelnici dijeliti te novce ”šakom i kapom”, a paralelno se ništa ne privređuje. Stoga, apeliramo na građane Orahovice da otvore oči i shvate što se radi jer definitivno nam Grad ne ide dobrim putem. – stoji u priopćenju Gradskog odbora HDZ-a Orahovica. (www.icv.hr, vg)