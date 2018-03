Svečano obilježena 28. obljetnica HDZ-a grada Slatine

U Slatini je u petak 16. ožujka svečano i dostojanstveno obilježena 28. obljetnica osnutka Hrvatske demokratske zajednice grada Slatine. Prije početka proslave, kod Spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Parku 136. slatinske brigade, položeni su vijenci i zapaljene svijeće.

Svečanosti proslave najjače i najvažnije stranke u povijesti Hrvatske, uz mnoge članove i simpatizere, nazočili su: predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, predsjednik HVIDRA-e RH i saborski zastupnik Josip Đakić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa zamjenicima Darkom Žužakom i Marijom Klementom, predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Slatine i predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Miran Janečić, načelnici općina s područja županije, koalicijski partneri, članice Zajednice žena Katarina Zrinski Virovitičko-podravske županije i grada Slatine, članovi Mladeži HDZ-a županije i grada Slatine, Igor Fazekaš, Antun Vujić, Sanja Bošnjak i mnogi drugi.

Svim nazočnima riječi dobrodošlice uputio predsjednik Gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice grada Slatine Miran Janečić napomenuvši kako, bez obzira na to što HDZ ne obnaša vlast u gradu, pobjednik je prošlih lokalnih izbora, jer je u Gradskom vijeću stranka s koalicijskim partnerima zastupljena s osam vijećnika, te da će se skoro ta situacija promijeniti i HDZ će ponovo preuzeti vlast. Dodao je i to, kako po do sada viđenom, umjetna tzv. koalicija Nezavisne liste Daria Vrbaslije i SDP-a ništa za grad nije napravila, jer nemaju ideja niti adekvatnog ljudskog stručnog potencijala da išta na bolje pomaknu, a to je građanima Slatine hitno potrebno.

– Slatini su potrebna radna mjesta koja se bez suradnje sa Županijom i državnom vlasti ne mogu i neće stvoriti, a tu suradnju vladajući u gradu i sam slatinski gradonačelnik Ostrošić, uporno ignoriraju – zaključio je Miran Janečić.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović pozdravio je sve prisutne, ne skrivajući zadovoljstvo velikim odazivom, čestitavši im 28. obljetnicu.

– Danas dolaze neki novi klinci s novim idejama i mi im moramo otvoriti vrata kako bi ostali u ovoj sredini i ovdje gradili svoju budućnost, jer ljudi su na prvom mjestu, pogotovo mladi i obrazovani koji nam svakodnevno odlaze van granica Hrvatske u potrazi za boljim životom, a bolji život im mi u gradu Slatini i našoj županiji moramo pružiti i tu ih zadržati. Što se tiče predizbornog razdoblja, ono što smo obećali, to i ostvarujemo. U Slatini Županija ulaže u niz projekata energetske obnove škola kojima je osnivač, uložili smo i dalje ćemo ulagati u bolju medicinsku uslugu građanima Slatine i šire. Upravo se radi na bazenu fizikalne terapije Doma zdravlja u Slatini koji će biti vrhunski, te će moći primati pacijente ne samo s područja Slatine, nego i ostalih gradova. Nažalost, u Slatini vlast obnašaju neki drugi, ali to nam ne smije biti prepreka da i dalje radimo na boljitku životnih uvjeta za naše građane – rekao je župan Igor Andrović.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, predsjednik HVIDRA-e RH i saborski zastupnik Josip Đakić na samom početku svog govora uputio je pozdrave svim prisutnim članovima HDZ-a i koalicijskim partnerima.

– Hrvatske demokratska zajednica sa svojim ljudima, sa svojim članstvom koje sada broji preko dvjesto tisuća, ostvarila je sve ciljeve koje je stavila ispred sebe. Da bi se ostvarili ciljevi potrebni su ljudi, ljudi koji imaju znanja i volje, koji su i danas tu s vama, a koji su na različitim pozicijama u ministarstvima, agencijama, županiji…, a koji mogu puno doprinijeti razvoju vašeg područja. Hvala vam svima na cjelokupnoj borbi do sada koja je uvijek bila u službi građana i tako će ostati i ubuduće. Stoga budite uvjereni da ovaj tim ljudi koji je danas tu na proslavi sigurno garantira i želi pomoći kako bi Slatini bilo bolje, ne za tri godine nego što prije treba promijeniti odnos snaga u gradskoj vlasti i ponovo donijeti svijetlo vašem gradu – rekao je Josip Đakić. (www.icv.hr, df)