U OŠ Josipa Kozarca Slatina održana konferencija ”Matematika kraljica znanosti”

Projekt pod nazivom “Matematika kraljica znanosti” (Mathematics Queen of Science – Science for the Way to Success) bavi se matematikom i prirodnim znanostima biologija, fizika, kemija, geografija, te engleski jezik i ICT. Uz potporu programa Europske unije Erasmus +, međunarodni projekt provodi Javna Osnovna škola br. 2 u Garwolinu, Poljska. Škole koje sudjeluju u projektu su Osnovna škola Josipa Kozarca iz Slatine, Scoala Gimnaziala br. 39 Nicolae Tonitza iz Rumunjske, te Agrupamento De Escolas Santos Simões iz Portugala. Trajanje projekta jest 34 mjeseca od 1. 10. 2017. do 31. 7. 2020. godine.

Brojna ispitivanja i analize pokazale su da učenicima najveći problem predstavljaju navedeni predmeti kojima se bavi projekt. Niske matematičke kompetencije dovode učenike do loših rezultata iz fizike, biologije, kemije, geografije i informatike. Kako su rezultati iz tih predmeta slabi, škola iz Poljske došla je na ideju poboljšanja matematičko-prirodnih i jezičnih vještina učenika. Smatraju da do toga problema dolazi zbog tradicionalnih metoda poučavanja, te neadekvatne opreme u školama. Žele razviti suvremene metode poučavanja, kroz naredne tri godine projekta, s fokusom na ciljanu dobnu skupinu učenika od 12 do 15 godina kako bi se povećale ključne kompetencije učenika koje će im dati odgovarajuću pripremu za daljnje učenje. Učitelji će inovativnim pristupom nastavi razvijati svoje metodske kompetencije, kreativno i kritičko mišljenje, te poboljšati oblike i metode poučavanja. U suradnji sa partnerskim zemljama, također će stjecati iskustvo na temelju brojnih seminara, treninga i radionica.

Konferencija projekta održana je 25. travnja u OŠ Josipa Kozarca Slatina, a bavila se tematikom e-learninga. Konferenciju je otvorila Anita Jukić, učiteljica matematike i informatike u OŠ Josipa Kozarca Slatina. Prvo izlaganje iznio je dekan Visoke škole Virovitica Oliver Jukić na engleskom jeziku koji je predstavio program svoga fakulteta, te iskustva vezana uz programiranje, a još su sudjelovale Martina Grundler Hrala koja je ukratko predstavila aplikacije i platforme koje koristi u nastavi i Tatjana Lulić Prpić koja je predstavila program i cilj Školske zadruge, obije iz OŠ Josipa Kozarca Slatina, te gošće iz Rumunjske koje su predstavile razne metode koje primjenjuju u nastavi matematike i engleskog jezika u svojoj školi.

– Ukratko sam upoznao goste iz Poljske, Rumunjske i Portugala o djelovanju Visoke škole u Virovitici i o našim studijskim programima s posebnim osvrtom na studij računarstva s obzirom da je projektom obuhvaćeno i STEM područje. Također sam iznio informaciju da smo obavili inicijalnu akreditaciju budućeg studija elektrotehnike, smjera telekomunikacija-informatika, gdje smo dobili apsolutnu podršku za taj novi studijski smjer, tako da tijekom svibnja očekujemo pozitivnu odluku akreditacijskog savjeta, nakon čega Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje dopusnicu. Mislim da je gostima to bilo korisno i zanimljivo čuti, a iduće godine, nadam se, da će u ovom istom ili čak i proširenom sastavu posjetiti prostor Visoke škole u Virovitici – izjavio je dekan Oliver Jukić.

Konferenciji je nazočio i gradonačelnik Slatine koji se obratio prisutnima i poželio im dobrodošlicu i ugodan boravak u gradu na engleskom jeziku. Na kraju konferencije ravnateljica škole domaćina Ksenija Vujanović Juras svim je uzvanicima podijelila certifikate i zahvalnice. (DF; AJ)