Uskoro kreće obnova i asfaltiranje ceste do Jankovca

U ponedjeljak 16. travnja s početkom od 14,00 sati, započet će radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste ŽC 4253, dionica Slatinski Drenovac – Jankovac – granica Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije.

Tako će do ljeta 2019. godine, mnogobrojni turisti koji pohode Papuk, do Jankovca moći asfaltiranom cestom.

Vrijednost radova rekonstrukcije dionice ceste od Slatinskog Drenovca preko Jankovca do granice Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije iznosi 19.312.466,25 kuna.

– Ovo je dio projekta Geopriče UNESCO Geoparka Papuk, ukupne vrijednosti oko 90 milijuna kuna, u sklopu kojeg će Voćin dobiti multimedijalni Geo info centar, a uz niz ostalih sadržaja, obnovit će se cesta do Jankovca odnosno do granice s Požeško-slavonskom županijom. Asfaltiranjem ove ceste, značajno će se povećati broj dolazaka turista i na Jankovac, u sam Park prirode Papuk, ali i cijelu Virovitičko-podravsku te Požeško-slavonsku županiju, jer će turističke destinacije na ovom području biti puno dostupnije – podcrtao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Duljina ceste je 9,1 kilometar. Prvo će se obavljati radovi na odvodnji, uređenju mostova, a na kraju će slijediti asfaltiranje same dionice.

Postojeća širina makadamskog kolnika iznosit će četiri metra, a ona će nakon rekonstrukcije biti 5 metara od Slatinskog Drenovca do Jankovca, te 4,5 metara od Jankovca do granice Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije.

U sklopu radova , riješit će se pitanje odvodnje, izradom drenaže i rigola cijelom dužinom trase, zamijenit će se i popraviti ukupno 40 cijevnih cestovnih propust, te osam cestovnih mostova s uređenim uljevima i izljevima. Pri izvedbi radova, nastojat će se što manje zadirati u okolinu kako bi se očuvale prirodne ljepote Parka prirode Papuk. Osim toga, pri rekonstrukciji će se izraditi i potporni zidovi kao i odbojne ograde.

Park prirode Papuk kao prijavitelj projekta u partnerstvu sa Županijskom upravom za ceste Virovitičko-podravske županije. To je do sada najveći projektni prijedlog odobren u ovom dijelu Hrvatske. Studiju izvodljivosti i prijavnu dokumentaciju izradila je VIDRA agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a veliku potporu njegovoj realizaciji dali su i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić kao i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Tomislav Petric, saborski zastupnik Josip Đakić… Izvođači radova su zajednica ponuditelja Osijek Koteks i Gravia Osijek. (vpz.hr)