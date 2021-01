Gradska knjižnica Orahovica ponovno otvorila svoja vrata: U tijeku besplatno učlanjenje u knjižnicu

Kako je poznato povijesna zgrada kurija Mihalović u Orahovici u trenucima je prenamijene i uređenja za novi Centar za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti pa je iz iste zgrade izmještena je i orahovačka Gradska knjižnica. Grad Orahovica pronašao je privremeno rješenje za knjižnicu i smjestio ju u prostor bivšeg Caffe bara Blues u središtu grada. Uređenje prostora i premještanje građe potrajalo je nekoliko mjeseci koliko knjižnica nije radila, no radost svih korisnika i službeno je ponovno otvorila svoja vrata.

– Drago mi je da je nakon nekoliko mjeseci Gradska knjižnica ponovno otvorena za naše sugrađane. Ovo je privremeno rješenje za knjižnicu jer Grad Orahovica ima svu potrebnu dokumentaciju za uređenje novog prostora, a samo čekamo mogućnosti i otvaranje pojedinih natječaja iz fondova Europske unije, a riječ je o gornjem katu bivše diskoteke Virago. Teško je reći kada će krenuti ti radovi, ali nadam se uskoro jer ovaj trenutni prostor je doista premali za potrebe knjižnice, ali eto važno je da sada radi i korisnici mogu posuđivati knjige. Posebno se zahvaljujem ravnateljici Jeleni Mihelčić na inicijativi da knjižnica radi i subotom jer je bilo dosta upita za to budući da naši sugrađani rade, putuju na posao i ne stignu u radnim danima doći posuditi knjigu. Grad se knjižnici stavio na raspolaganje za sve vidove pomoći pa tako i mogućnost korištenja višenamjenske dvorane koja je odmah uz knjižnicu, za organizaciju promocija knjiga, radionica ili druge sadržaje pa čak i korištenje te dvorane kao čitaonice – rekao je prilikom novog otvaranja knjižnice povjerenik Vlade RH za grad Orahovicu Saša Rister.

Ravnateljica Gradske knjižnice Jelena Mihelčić izrazila je ispriku korisnicima zbog dužeg čekanja na otvaranje knjižnice.

– Naša knjižnica ima fond od 35.700 knjiga i nakon iseljenja sve je to trebalo, obrisati, urediti i posložiti u police, a posebno u tako mali prostor. I kada uz sve uzmemo i epidemiološke mjere, jednostavno nismo mogli prije sve posložiti. Od prvog dana produžili smo radno vrijeme te uveli i rad subotom kako bi korisnici imali još više prilika i mogućnosti posuđivati knjige što će vjerujem povećati i broj korisnika te razvijanje čitalačkih navika kod građana Orahovice. Knjižnica ima mogućnosti zahtjeva za određene knjige koje nemamo, tada odmah krećemo u nabavu, a ono što ne možemo nabaviti može se dobiti međuknjižničnom posudbom. Naravno da nismo sve knjige mogli staviti police zbog ograničenosti prostora koji je duplo manji od prethodnog koji smo imali, ali imamo i arhivu. Čitaonice nemamo, ali imamo jedan mali dio predviđen za djecu s obzirom na to da imamo i igračaka pa smo osigurali taj kutak da djeca ipak mogu i to koristiti. U svakom slučaju najvažnije je da je knjižnica otvorena i da je na raspolaganju korisnicima – rekla je ravnateljica Mihelčić te dodala još jednu važnu obavijest za korisnike.

– Do 13. veljače za sve korisnike koji to žele, učlanjivanje u knjižnicu je besplatno. Sve to radimo u cilju buđenja svijesti čitanja te ujevaja na važnost knjige u životu čovjeka – zaključila je Mihelčić.

