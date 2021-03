Za očuvanje radnih mjesta u vrijeme COVID-a, Vlada RH u gradu Virovitici isplatila 39,6 milijuna kuna

U svjetlu usvajanja Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2020. godini, na aktualnom satu 38. sjednice Gradskog vijeća govorilo se o potporama Vlade koje su isplaćene u gradu Virovitici za očuvanje radnih mjesta u vrijeme COVID-a, kao i mjerama koje je Grad donio za gospodarstvenike.

Prema podacima iz Informacije, Vlada RH je preko potpora HZZ-a samo u gradu Virovitici isplatila 39,6 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta, kako bi poduzetnici preživjeli ovo teško vrijeme COVID-a.

– Odluka Vlade RH da isplati sredstva za očuvanje radnih mjesta u vrijeme epidemije je od presudne važnosti za opstanak gospodarstva. Iznos od 39,6 milijuna kuna pokazuje i snagu virovitičkog gospodarstva, osobito ako je poznato da je za očuvanje ranih mjesta na nivou Virovitičko-podravske županije isplaćeno 80 milijuna kuna. Prema tome, gotovo polovina sredstava isplaćena je gospodarstvu Virovitice – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Što se tiče mjera koje je donio Grad Virovitica, svi oni koji otežano posluju bili su oslobođeni plaćanja komunalne naknade do kraja ožujka 2021. Također, do kraja ožujka, ugostitelji – zakupci poslovnih prostora oslobođeni su plaćanja zakupnine. Jedna od točaka dnevnog reda današnje sjednice je upravo oslobađanje ugostitelja od plaćanja naknade za terase do kraja godine, s time da imaju i mogućnost proširenja, a sve kako bi im se više pomoglo u poslovanju.

– U prvoj polovini prošle godine, u onom poznatom lockdownu, Grad Virovitica i gradske tvrtke ostvarile su manjak prihoda od 1.250.000 kuna, na temelju raznih olakšica (komunalna naknada, zakup prostora, terasa, odvoz otpada, zakup kupa na tržnici i spomenička renta). Također u tom razdoblju, napravljene su uštede za građane, gdje je Grad podnio dodatni trošak za vrtiće i škole u iznosu od 1.260.000 kuna, a sve u svrhu očuvanja radnih mjesta, kad su roditelji zbog COVID-a prestali dovoziti djecu u vrtić, glazbenu školu, dnevni boravak i slično…Te sve ljude na tim mjestima trebalo je zadržati kao i standard koji smo izgradili da bi sve nakon lockdowna opet bilo vraćeno u normalu – rekao je gradonačelnik I. Kirin dodavši kako su napravljene uštede na plaćama i pravima iz kolektivnih ugovora kako bi se prebrodilo to razdoblje te da će Grad u slučaju strožih mjera Stožera i novih situacija u poduzetništvu reagirati s novim mjerama.

(virovitica.hr)