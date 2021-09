Za još bolje grijanje: U Pejačevićevoj ulici u Virovitici u tijeku radovi na zamjeni toplovoda

Tvrtka Poslovni park ovog tjedna je počela s investicijom zamjene toplovoda u Pejačevićevoj ulici u Virovitici. Nakon više od 15 godina, dotrajale željezne cijevi mijenjaju se s novim plastificiranim cijevima s izolacijom.

Investicija je vrijedna 340.000 kuna (bez PDV-a), a tvrtka će time, u konačnici, stanarima u Pejačevićevoj omogućiti još bolje grijanje.

– Svake godine do sada smo imali problem u sezoni grijanja i to po nekoliko puta jer je zbog dotrajalosti dolazilo do puknuća cijevi. Cijevi su bile podložne koroziji, a izolacija je također bila neučinkovita. Završetkom ove investicije riješili smo Pejačevićevu što se tiče toplinske energije – rekao je direktor tvrtke Poslovni park Matija Mustač.

Radove na zamjeni toplovoda obišao je i gradonačelnik Ivica Kirin s gradskim pročelnikom Kristijanom Sabom, a tom prilikom direktor Matija Mustač je najavio i nove radove u Pejačevićevoj po završetku ove investicije. Radi se o novom parkiralištu i to za potrebe vrtića.

– Izgradnjom parkirališta s 46 novih parkirnih mjesta riješit ćemo problem parkiranja u tom dijelu te spriječiti zaustavljanje pored vrtića. Zbog sigurnosti djece, bit će jedan jednosmjeran pravac i to s istočne strane, dok će sa zapadne biti dvosmjeran promet. Parkirališta uz vrtićku zgradu bit će uzdužna te ćemo time omogućiti nesmetan izlaz stanarima Pejačevićeve 3 – dodao je Mustač.

