Vrijedna nagrada Općini Crnac za izdvajanje i kvalitetu života, Damjan: Misao vodilja našeg rada je kvaliteta života sumještana

Općina Crnac dobila je veliko priznanje putem projekta Načelnik.hr i to za izniman doprinos u području izdvajanja za kvalitetu života. Ova općina danas se nalazi među 10 najboljih hrvatskih općina po analizi proračuna, točnije na visokom šestom mjestu.

Poznavajući rad ove općine, načelnika Mate Damjana i njegovog tima možemo reći kako je ova nagrada definitivno došla, više nego zasluženo, u prave ruke.

– Moram priznati da smo se svi ugodno iznenadili ovom nagradom. Naime, analize su putem ovog projekta utvrdile kako je u odnosu na broj stanovnika, od 2017. do 2019. godine, u poboljšanje kvalitete života uloženo oko 61 posto našeg proračuna. To znači da smo u prosjeku u taj sektor u navedenom razdoblju ulagali oko 7 milijuna kuna. Ova istraživanja odnose se na ulaganja u koja i mi najviše ulažemo, a to su vodoopskrba, rasvjeta, uređenje društvenih objekata kao što su izgradnja društvenih domova, kuća oproštaja, zatim rekonstrukcija objekata, izgradnja nogostupa i drugo. Tu ulaze svakako i naša velika ulaganja u projekte poput ‘’Zaželi’’, naše redovne pomoći obiteljima, mladima, djeci i starijima, jednom riječju pomoć mještanima od rođenja do umirovljenja – kaže načelnik Mato Damjan.

VEĆ SPREMNI NOVI PROJEKTI

Crnac je, ako ćemo gledati površinu i broj stanovnika, jedna od manjih općina na području Virovitičko-podravske županije. Mato Damjan joj je na čelu već dugi niz godina i kaže kako i male općine poput njihovih imaju smisao i svrhu postojanja, a to je prije svega dobrobit svakog mještana.

– Za mene, a tako i za ljude s kojima radim, smisao postojanja općina je bolja kvaliteta života svih njenih mještana. Smatram da s ovakvim radom, trudom i naporima naši stanovnici mogu vidjeti i osjetiti koliko se trudimo, a mi pak vidimo koliko to njima znači i koristi. Općina Crnac će uvijek raditi, razmišljati i djelovati na ovakav način, na koji se itekako ponosimo – nastavlja Damjan.

Općina i u ovoj godini ima velike planove za bolji standard.

– I nadalje će svi projekti biti usmjereni tom cilju. Građevinske dozvole za mnoge projekte već imamo i samo čekamo nove natječaje za fondove Europske unije kako bismo na njih prijavili i aplicirali pripremljenu dokumentaciju. Moram spomenuti da smo samo ove godine realizirali dva milijunska projekta. Započela je II. faza projekta ‘’Zaželi’’ koji je u prvoj bio vrijedan više od 2 milijuna kuna, a ova druga je u iznosu od milijun kuna. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu je tri milijuna kuna. Kada pogledate samo ta dva projekta, to je ukupno 6 milijuna kuna, što je za ovako malu općinu poput naše koja ima 1475 stanovnika ogroman novac – smatra načelnik, naglasivši kako ulaganja nastavljaju i u budućnosti.

Najbolji pokazatelj rada Općine uvijek su izravni korisnici općinskih projekata. Među takvima je i mladi Robert Banjad, koji je zaposlen kao koordinator projekta ‘’Zaželi – II. faza“.

VAŽNO RADNO

– Završio sam informatički menadžment, a nakon završetka fakulteta radio sam sezonski u rent a car agenciji Sixt. Nakon što je došla korona, više se nisam mogao vratiti na staro radno mjesto i godinu dana bio sam bez posla. Nakon dugog traženja novog zaposlenja otvorila mi se prilika zapošljavanja kao koordinatora projekta ‘’Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja općine Crnac – faza II’’ i odmah sam ga prihvatio. Ovaj posao mi uistinu mnogo znači, svi koji radimo na projektu surađujemo kao velika zajednica. Radeći ovaj posao stekao sam i nova iskustva koja će mi puno značiti u daljnjem životu i napredovanju – kaže Robert Banjad te naglašava kako je u razgovoru sa zaposlenicama ovoga projekta otkrio koliko i njima ovaj projekt i posao znače.

– Same žene mi svakodnevno govore koliko im je ovaj posao važan, s veseljem obavljaju sve dužnosti te se zajedno s krajnjim korisnicima, starim i nemoćnim osobama, osjećaju kao jedna velika obitelj, jednostavno ne mogu jedni bez drugih – nastavlja Banjad te izdvaja kako je ovaj projekt za općinu Crnac višestruko koristan.

– Stanovnicima općine Crnac ovim projektom omogućen je kvalitetniji život u pogledu svakodnevnih obilazaka, donošenja lijekova i raznoraznih potrepština, ali i lijepog razgovora koji je za starije ponekada najvažniji. U ovako malim sredinama starije stanovništvo, rekao bih, možda je i većinsko i zato je potez pokretanja projekta od strane općine pun pogodak. Oni koji su u tome, svakog dana, to najbolje znaju – zaključio je Banjad.

(www.icv.hr, vg)