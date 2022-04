Otvoreni javni poziv za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića ”Palčić” Orahovica za pedagošku 2022./2023. godinu

Grad Orahovica otvorio je javni poziv upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića ”Palčić” Orahovica za pedagošku 2022./2023. godinu.

Zahtjevi za upis bit će zaprimani od 2. do 13. svibnja i to za ostvarivanje programa Redovni cjelodnevni program od 5:30 do 16 sati i redovni poludnevni program od 5:30 do 11:30. Upisati se mogu djeca koja će do 31. kolovoza 2022. navršiti godinu dana, pa nadalje do polaska u osnovnu školu.

Zahtjev za upis roditelji mogu pronaći na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Palčić ili ga preuzeti u prostorima Vrtića (zgrada osnovne škole). Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelji trebaju donijeti prvog dana dolaska djeteta u vrtić. Upisana djeca počinju koristiti usluge Dječjeg vrtića od 01. rujna 2022. godine.

(www.icv.hr, vg)