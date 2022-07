OPĆINA ČAĐAVICA OPG Novosel iz Zvonimirovca upriličio malu žetvenu svečanost povodom završetka žetve pšenice

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Daniel Novosel iz Zvonimirovca danas (četvrtak) je organiziralo okupljanje poljoprivrednika s područja općine Čađavica i šire na svojoj tabli pšenice kako bi obilježili završetak žetve.

Ovaj događaj je ujedno bio i predstavljanje sorti sjemenske pšenice koje je OPG Daniel Novosel zasijao na svojim njivama, tako da su prisutni poljoprivrednici mogli vidjeti koliko koja sorta na kojem tlu daje uroda.

– Danas smo okupili naše poljoprivrednika za završetak žetve kako bi ih malo počastili, a i da ljudi vide kako se koji sortiment pšenice ponaša u našem podneblju sa našom agrotehnikom, tako da sami mogu odlučiti koju sortu je najbolje sijati na svojim njivama, zapravo koja sorta ima najbolji omjer uloženog i dobivenog. Što se tiče prinosa ova je godina zadovoljavajuća, nekih 10 posto slabije neko prošle godine, i po prinosu i po kvaliteti, ali poslije ovogodišnje dosta duge suše mi smo zadovoljni. Na ovom dijelu koji smo danas kosili prinosi su oko 8 do 8 i pol tona po hektaru. Kao što ste se i sami mogli uvjeriti, dosta se preši pošto je vlaga ispod 10 posto, što će se odraziti 3 do 4 posto manje na kilažu, ali ne možemo na to utjecati, takva je godina- ispričao nam je Daniel Novosel te dodao kako vjeruje da su svi poljoprivrednici sa čađavačkog područja zadovoljni ovogodišnjim urodom.

Na ovoj maloj žetvenoj svečanosti bio je i načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević.

– Kako sam čuo od naših poljoprivrednika, ova je godina vrlo dobra po pitanju pšenice, i urod i kvaliteta su zadovoljavajući. Na sreću svih nas nije bilo vremenskih nepogoda, kao nekih prijašnjih godina i mislim da su poljoprivrednici zadovoljni- zaključio je načelnik Rončević.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)