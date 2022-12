Maja Devald nova je ravnateljica Dječjeg vrtića ”Palčić” Orahovica

Dječji vrtić ”Palčić” Orahovica dobio je novu ravnateljicu, mladu 33-godišnju Maju Devald magistru ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz Našica. Iza nove ravnateljice je prvih tjedan dana rada u Palčiću i već sada je prepuna dojmova.

– Prvih tjedan dana rada ovdje u Orahovici na mene je ostavilo odličan dojam. Ovdje se osjećam odlično, naime u Orahovicu, u ovu zgradu sam išla u srednju školu, a nakon toga sam bila na studiju u Osijeku, pa zatim radila u Zagrebu u Rijeci i evo me opet ovdje. Orahovicu osobno jako volim kao grad koji ima ogroman potencijal i da nije tako ne bih sigurno niti dolazila ovamo. Po prvom dolasku u Palčić odmah sam osjetila jednu toplinu prostora bez obzira što se vrtić trenutno nalazi u privremenom smještaju, ali primijeti se jedan odličan suživot vrtića i obje škole što je jako važno u ovom trenutku, a isto tako meni je jako drago da sam i dobro primljena od kolektiva vrtića – započela je nova ravnateljica Maja Devald koja već ima viziju rada vrtića, a kao prioritet ističe povratak u zgradu vrtića nakon obnove čime će biti povećan broj upisane djece, ali i odgajatelja.

– Primaran cilj je taj povratak u našu zgradu jer nam uskoro kreću i upisi djece. Trenutno imamo upisano 115 djece od čega je samo troje u poludnevnom programu. Ovaj tjedan je smanjen broj djece zbog bolesti čak su neke i djelatnice bolesne jer je korona i dalje prisutna, ali ne damo se. Svi željno iščekujemo povratak u zgradu vrtića čime ćemo moći upisati veći broj djece i zaposliti još nekoliko djelatnika što će biti nužnost – nastavila je Devald koja ima puno ideja za dodatni razvoj rada vrtića

– Prije svega moj cilj je uvesti kraće programe po pitanju sporta i engleskog jezika, zatim pokušati u vrtić uvesti vjerski program no to će naravno ovisiti o željama i potrebama roditelja djece, ali nadam se kako ćemo pronaći zajednički jezik. Vrtić će i dalje nastaviti biti aktivan u društvenoj zajednici, želja mi je još više surađivati s gradskim udrugama i biti dio gradskih manifestacija i sadržaja, a također moramo što više uključiti roditelje u odgojno-obrazovni rad na način da organiziramo neformalne radionice i sastanke jer to smatram da je to jako važno – kaže Devald te naglašava kako je posao odgajatelja iznimno važan u razvoju djeteta i zbog toga će težiti kako bi se djelatnici još dodatno usavršavali.

– Prema svakom djetetu se mora posebno ponašati, svako je različito i potrebno je svakom osobno se posvetiti. Upravo zbog toga radit ćemo na tome da se odgajatelji dodatno usavršavaju i samo tako možemo ići prema naprijed i biti još bolji jer nema stagniranja, ne možemo biti jednaki kao prije 20 godina – tvrdi ravnateljica Devald te na kraju odaje priznanje i poštovanje dosadašnjoj ravnateljici.

– Doista se moram zahvaliti kolegici Borislavi Kordoš iza koje je dosta godina rada na mjestu ravnateljice i postigla je zavidne rezultate na kojima joj čestitam, a zajedno idemo dalje još više razvijati naš dječji vrtić i pomagati našoj djeci – zaključila je nova ravnateljica Dječjeg vrtića ”Palčić” Orahovica Maja Devald.

(www.icv.hr, vg)