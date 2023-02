Obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja OO HDZ-a općine Crnac

Hrvatska demokratska zajednica Crnac obilježila je 33. obljetnicu svoga postojanja. Na području općine osnovan je prvi ogranak HDZ-a na širem orahovačkom području i drugi u Virovitičko-podravskoj županiji i to u Velikom Rastovcu 2. veljače 1990. Svečanosti obilježavanja 33. obljetnice osnivanja HDZ-a održanoj u vatrogasnom domu DVD-a Veliki Rastovac nazočili su i brojni gosti, među kojima član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora i župan VPŽ Igor Andrović, dopredsjednik ŽO HDZ VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić, dopredsjednik ŽO HDZ-a, predsjednik GO HDZ-a i gradonačelnik Orahovice Saša Rister, saborska zastupnica Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ VPŽ Marko Teskera, tajnik ŽO HDZ VPŽ Bojan Mijok, član Nacionalnog predsjedništva Mladeži HDZ-a Željko Romić, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić te predsjednici Općinskih odbora HDZ-a i načelnici općina Zdenci Tomislav Durmić, Čačinci Alen Jurenac i Pitomača Željko Grgačić.

Nazočne je prvi pozdravio predsjednik HDZ-a Crnac i općinskog Vijeća Tomislav Bošnjak.

– Hrvatska demokratska zajednica u prvim je svojim i onim najtežim danima imala sposobne i hrabre ljude velikog srca koji su na kraju ostvarili veličanstvenu pobjedu koja nas je danas dovela da imamo državu uz koju je cijeli svijet. Kroz sve godine našeg djelovanja, kao stranka borili smo s raznim problemima, ali bez straha znajući da smo uvijek na pravoj strani. Nismo se bojali odgovornosti, a isto tako je bilo i u našoj sredini gdje smo uz pomoć načelnika i vijećnika uvijek donosili nove pobjede. Kako bi očuvali sve ono što su nam ostavili naši branitelji i prethodnici, podupirući mladost i njihovo obrazovanje, stranka je ulagala u budućnost što je danas rezultiralo da su mladi i obrazovani ljudi općinski vijećnici i aktivni stanovnici općine. Zahvala i našim gostima na ovoj obljetnici koji su nam uvijek bili pomoć i oslonac u svim projektima kako bi naša općina bila na čast kako našim braniteljima tako i svi njenim žiteljima – rekao je Bošnjak.

O projektima koji Općinu Crnac čine zdravom, boljom i sigurnom općinom, govorio je načelnik Mato Damjan.

– Odradili smo niz projekata, doista gledamo na svaki segment našeg društva i svako općinsko naselje. Trenutno radimo na projektu aglomeracije Crnac, poznato je kako smo u ovaj projekt morali ići sami zbog malog broja stanovnika. Ishodovali smo građevinski dozvolu za pročistač i cjevovod za naselje Crnac. Također moram reći kako za Veliki Rastovac moramo raditi posebnu dokumentaciju za aglomeraciju jer je prevelika udaljenost od Crnca pa moramo ići na dva pročistača. Tu je još niz projekata koji radimo ili pripremamo, od doma u Novom Petrovom Polju, Trga hrvatskih branitelja u Crncu i novog doma u Velikom Rastovcu, pa do Centra za starije u Crncu. Pred nam je velik posao, ali siguran sam da ćemo sve odraditi na vrijeme i na zadovoljstvo mještana. Općinski odbor HDZ-a je pomlađen, imamo mlade i obrazovane na ljude na koje se ponosimo čime smo pokazali da uz spoj mladosti i iskustva, se možemo nositi sa svim problemima i sigurno kročiti u budućnost – rekao je Damjan.

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ VPŽ Marko Teskera najveći pozdrav uputio je braniteljima i utemeljiteljima HDZ-a u Velikom Rastovcu i Crncu koji su među prvima osnovali ogranak u VPŽ.

– Pri stvaranju HDZ-a bili smo stranka opasnih namjera, a nažalost i danas nas napadaju sa svih strana, rekao bih opet isti ljudi kao i prvih dana, samo danas malo drugačije obučeni. No, unatoč svemu, naša stranka i dalje raste kao i njen rejting i to nas sve treba radovati jer time znamo da hrvatski narod shvaća tko je najjači i tko zna raditi i biti na čelu naše Domovine i voditi ju u bolje sutra – rekao je Teskera.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako je jasno vidljivo da je politika koju HDZ vodi na području općinu Crnac dokaz razvoja i boljeg života mještana.

– Politika mora biti u službi naroda i ona je ovdje takva kao i na županijskoj i nacionalnoj razini. Kroz sve ovo vrijeme koje smo zajedno prošli, puno smo napravili na području cijele Virovitičko-podravske županije, pa tako i ovdje na području općine Crnac, gdje je ostvareno niz velikih i značajnih projekata. Isto tako na nacionalnoj razini ostvarili smo sve ono što je pokojni predsjednik Tuđman zacrtao, ušli smo u NATO, u Europu, uveli smo Schengenske granice, slobodno se krećemo prema zapadu i mi smo punopravna članica Europske unije. Najveći izazov koji je pred nama je standard, jer došli smo do toga da su nam cijene europske zbog nepravilnog podizanja cijena, a ti koji su te cijene digli bit će i sankcionirani. Isto tako nadam se da će biti podizani i prihodi kako bi se i mi izjednačili s zapadnim zemljama Europe i onda kada budemo imali jednak standard kao oni možemo reći da smo ravnopravni članovi Europske zajednice – rekao je Đakić te nastavio kao je Hrvatska danas omogućila da se korištenjem EU sredstava pomaže gospodarstvu, poduzetništvu i poljoprivrednicima.

– Radimo na sve strane kako bi pomogli, tu su naše županijske i gradske razvojne agencije, stvaramo projekte kako bi ljudi ostali u Hrvatskoj i ovdje radili i ulagali. Siguran sam da koračamo prema naprijed što govori i broj zaposlenih na našoj županiji. Konstantno radimo na pronatalitetnoj politici i demografskom oporavku. Odgovorno kažem, HDZ je danas stranka odgovornosti je ciljeve koje je obećala svom narodu je i ostvarila. I dalje ćemo raditi tako, jer HDZ nema alternative, ona će živjeti vječno i dovest će narod do europskog boljitka – rekao je Đakić.

Na kraju je slavljenike i sve nazočne pozdravio član predsjedništva HDZ-a, predsjednik ŽO HDZ-a Virovitičko-podravske županije i župan Igor Andrović naglasivši kako HDZ ima kontinuitet vlasti na svim razinama i to donosi rezultat.

– U ovih sedam godina kontinuirane vlasti u državi, 15 godina u Županiji i evo 18 godina na području općine Crnac pokazali smo puno, ali i dalje se suočavamo s velikim izazovima, projektima i sa svim onim stvarima koji znače boljitak našim građanima. Sve te uspjehe koje ostvarujemo često neki umanjuju, pokušavaju učiniti politički kaos i obezvrijediti sve ono dobro što smo napravili. No od svega toga je jače naše zajedništvo. Kada vidim sve vas u svim mjestima na ovakvim obljetnicama, rezultate na izborima za mjesne odbore diljem naše županije, vjerujem i znam da svi ti pokušaji oporbi i nikom neće uspjeti. Mi ćemo kao ozbiljna stranka i kao ozbiljni dužnosnici uvijek znati odgovoriti argumentima i to na svim razinama, kako na nacionalnoj tako zasigurno i ovdje na lokalnoj. Uvijek smo i uvijek ćemo raditi za boljitak svih naših građana diljem Lijepe Naše. Znamo se nositi sa svim izazovima. IU našim redovima imamo broje mlade i obrazovane ljude, stručne i sposobne, što je vidljivo i ovdje na području općine Crnac. Nema te stranke kao što je HDZ gdje je toliko mladih na određenim dužnostima i na to smo iznimno ponosni, a tako će biti i nadalje – rekao je Andrović.

(hdz-vpz.hr)