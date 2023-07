Grad Orahovica unatoč problemima s neodržavanjem sjednica Gradskog vijeća i predstojećim izborima za isto, uspješno radi na svim projektima

Iako se u gradu Orahovici čekaju novi izbori za Gradsko vijeće, a rebalans proračuna nije potvrđen, radovi i projekti ne staju. Ono što je obećano i započeto bit će i završeno, a potvrdio je to i orahovački gradonačelnik Saša Rister. Rister se prvo osvrnuo na raznorazne priče koje kruže gradom baš oko Gradskog Vijeća i izbora:

– Gradsko vijeće nije održalo sjednicu unutar tri mjeseca. Posljednju smo održali 27. veljače, a nakon toga smo imali tri pokušaja i nismo uspjeli jer se uglavnom pojavljivalo samo 7 vijećnika. Meni je žao što su pojedini vijećnici stavili svoj osobni interes ispred interesa i grada i građana, ali neka to ide njima na dušu i neka birači odluče treba li vijećnik koji je izabran gledati interes razvoja grada i boljitak građana ili samo sebe. No, vratimo se na ono što se događalo nakon posljednjeg pokušaja sazivanja sjednice Vijeća, 26. svibnja. Dakle, 31. svibnja su stručne službe Grada Orahovice Ministarstvu pravosuđa i uprave poslale dopis i svu potrebnu dokumentaciju koja dokazuje da Gradsko vijeće nije održano 3 mjeseca i da sukladno Zakonu tražimo da se Vijeće raspusti jer na ovakav način Grad ne može funkcionirati. Početkom lipnja smo od navedenog Ministarstva dobili odgovor u kojem između ostalog stoji da samo neodržavanje sjednice Vijeća u tri mjeseca ne znači da se Vijeće raspušta i Ministarstvo je tražilo da dostavimo volju vijećnika da ne žele doći na sjednice. Mi smo dostavili sve pozive za sjednice i zapisnike, a oni su još tražili da predsjednica Vijeća potvrdi navode stručnih službi Grada te da ista još jednom kontaktira dopisom sve vijećnike kako bi oni iskazali svoju volju dolaska ili nedolaska na sjednice. No, vijećnici se nisu očitovali i mi smo poslali svu potrebnu dokumentaciju i vjerujem kako je to sada dovoljno da se vidi da određeni vijećnici ne žele participirati u ovom sazivu Vijeća i ne žele raditi, pa će tako Ministarstvo predložiti Vladi RH da na jednoj od svojih slijedećih sjednica odluči o postavljanju povjerenika i da se odluči kada će biti izbori. Da, bilo je tu nekih napisa kako se želi pomoći HDZ-u što nije istina. Ne pomaže se, čak se u ovom slučaju odmaže jer ne možemo raditi. Mi smo svoje odradili prema Zakonima, ono što je sada trenutno stanje je da Gradsko vijeće još uvijek postoji dok ga Vlada RH ne raspusti. Imamo dosta upita kada će biti izbori. Ja to u ovom trenutku ne znam, ali nadam se uskoro da možemo nastaviti raditi. Ipak, mi kao Grad imamo gradski Proračun i radimo ono što možemo sukladno istom, a ono što smo trebali odraditi rebalansom proračuna je stalo. Dakle, neki su nam projekti time stali, ali ja vjerujem da će i ta priča oko izbora i vijeća vrlo brzo biti riješena pa da možemo nastaviti tamo gdje smo stali– kaže Rister te naglašava kako unatoč svim ovim problemima Grad neumorno radi i dalje, projekti koji su vezani uz gradski Proračun idu dalje:

– Prvo ću govoriti o onim projektima za koje smo dobili sredstva, a nisu u Proračunu i isti su trebali biti realizirani rebalansom proračuna i za sada su stali. Tako smo prijavili nastavak izgradnje nogostupa u ulici kralja Zvonimira do spoja s Ulicom Matije Gupca, odnosno za naše Orahovčane od Merkura do Vučinić kraja. Dobili smo od Ministarstva uređenja, graditeljstva i državne imovine oko 20 tisuća eura bespovratnih sredstva, no nažalost taj projekt nije u Proračunu, a trebao je biti u rebalansu te tako sada ne možemo odraditi javnu nabavu. Ipak, baš smo ovih dana poslali dopis Ministarstvu i tražili prolongaciju do 31. listopada do kada vjerujem da će proći izbori i biti održana sjednica Vijeća pa ćemo moći sve odraditi. Drugi projekt koji je zbog rebalansa i neodržanog Vijeća na čekanju je adaptacija Gradske knjižnice, također jer ne možemo provesti javnu nabavu i tu imamo i treći takav projekt, a to je pješačka staza koja spaja Donju Pištanu i Orahovicu. Za taj projekt mi je posebno žao jer se to tim ljudima obećava preko 15 godina. Mi smo uspjeli napraviti sve, izabrani smo na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dobili bespovratna sredstva i sve je bilo spremno. Moram iskreno reći kako sam bio iznimno sretan što će i to konačno biti riješeno, no eto, bez rebalansa nismo mogli raspisati javnu nabavu i taj projekt smo morali odgoditi, ali ne odustajemo i tu ćemo pitati Ministarstvo da nas malo pričeka i vjerujem da ćemo uspjeti– rekao je Rister.

Ipak, oni veliki projekti koji su u proračunu se nastavljaju svojim tijekom:

– Prvi takav projekt je izgradnja nove natkrivene gradske tržnice. Radovi su počeli i ako sve bude po planu sve bi trebalo biti gotovo u veljači iduće godine. Isto tako pri kraju su radovi na uređenju Dječjeg vrtića ”Palčić”, taj projekt kasni jer smo imali problem s izvođačima radova, ali evo kreće se i ja osobno vjerujem da će sve biti gotovo do jeseni da će naši mali vrtićanci konačno u novu pedagošku godinu krenuti u novoobnovljenom vrtiću. Moram reći da i tu ima puno kuloarski priča kao Grad nema novaca pa zbog toga izvođač nije radio, a situacija je baš obratna. Mi smo kao Grad u svim svojim projektima pa tako i u ovom sve svoje izmirili. Jednostavno bilo je tu više problema, od situacije na europskom tržištu materijala i drugo, no najveći je problem radna snaga jer izvođači nemaju nužnu radnu snagu posebno stručnu. I konačno, naš najveći projekt Uređenje Turističko-rekreacijskog centra Jezero-Hercegovac-Ružica grad i tu imamo puno upita. Ono što je obećano, imamo kupališnu sezonu, jezero je čisto i spremno čeka sve kupače, a jedino što molimo ljude je da malo pripaze jer Jezero je još uvijek gradilište i ne treba puno hodati, posebno s djecom oko bungalova ili središnje građevine. Moram reći i to da u ovoj priči imamo posebne stavke građenja i opremanja. Dakle mi smo prije nekoliko dana imali javnu nabavu za opremanje i tek kada se pregleda sva dokumentacija moći se krenuti u opremanje Jezera, a to znači opremanje bungalova, sanitarnih čvorova te na kraju opremanje centralne građevine. Tvrtka Presoflex kako završi jedan dio gradilišta, isto čisti i uređuje, evo ako vrijeme dozvoli u naredni par dana izasfaltirat će se onaj dio ceste koji je rezan zbog uvođenja nove infrastrukture, a isto tako u prvobitno stanje vraća se onaj dio parkirališta iznad jezera, odnosno ”brane”. Uglavnom radovi na tri dijela oko jezera su u završetku i ostaju nam samo radovi na središnjoj građevini. U dogovoru s tvrtkom izvođača radova oni će očistiti onaj veliki parking preko puta te središnje građevine koji će potom biti slobodan za parking te kasnije u kolovozu za održavanje festivala Ferragosto jam– kaže Rister te o kupališnoj sezoni dodaje:

– Već sada je veliki broj kupača na Jezeru što je nakon godinu dana jako lijepo vidjeti. Mi smo naime počeli s naplatom parkiranja, šatora, stolova i prostora za roštilj, a evo ovih dana će i veliki strojevi biti odvezeni i neće biti tolika gužva i prašina. Opet molimo roditelje da paze na djecu jer ima na tim mjestima gdje se još radi puno ostataka. Ono što je najvažnije oko samog jezera je sve čisto i to je dovoljno da svi uživaju. Vjerujem da će nas vrijeme poslužiti i da ćemo imati dobru turističku i kupališnu sezonu, mi ćemo kao Grad dati svoj maksimum da svi ljudi budu zadovoljni. Na Jezeru rade dva kafića, može se pojesti i popiti, otvoreni su novi moderni sanitarni čvorovi i eto taj dio je stvarno pristupačan. Intenzivno radimo na tom opremanju, prije neki dan smo nabavili bicikle, u fazi smo nabave buggya, električnog vlakića koji će doći početkom kolovoza, nabavit ćemo i autobus koji će doći krajem godine, a sve je to u sklopu tog projekta. Projekt je trebao trajati do svibnja ove godine, ali zbog cijele situacije ja ću reći u svijetu, morali su svi gradovi pa tako i mi produžiti rokove. Grad Orahovica je to učinio do 31. prosinca ove godine i ja vjerujem da ćemo kompletan projekt do tada završiti– kaže Rister i na kraju se dotakao kuloarskih priča kako je gradonačelnik zadužio Grad, što argumentirano opovrgava i kaže:

– Dakle, na jednoj od sjednica Gradskog vijeća donesena je odluka da Grad može koristiti okvirni kredit, a to znači da mi imamo na raspolaganju određena sredstva u banci i koristimo ih po potrebi. Imali smo dva okvirna kredita koje smo zatvorili dobivanjem povratom sredstava za projekte i očekujemo povrat sredstava za projekt jezero pa ćemo i preostali zatvoriti. Dakle, nismo zadužili Grad za 3,5 milijuna eura nego su to sredstva koja su na raspolaganju, uzmemo koliko treba i kada dobijemo povrat to sve vratimo. Nema nikakvih zaduženja, to je samo način da sve odradimo na vrijeme– zaključio je gradonačelnik Rister.

(www.icv.hr, vg)