Na 9. humanitarnom malonogometnom turniru “Čačinci za Jaglace” prikupljeno više od 14 tisuća kuna

U organizaciji Općine i Turističke zajednice Čačinci te pod generalnim pokroviteljstvom tvrtke Pan Parket, u sportskoj dvorani Osnovne škole Antuna Gustava Matoša odigran je 9. humanitarni malonogometni turnir za pomoć Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica, a pod nazivom “Čačinci za Jaglace”.

Na turniru su sudjelovala četiri nogometna kluba: domaćin NK Mladost Čačinci, NK Papuk Osječko 1664 Orahovica, NK Sloga Zdenci i NK Mikleuš, a prva se svima u Čačincima zahvalila predsjednica “Jaglaca” Đurđa Šimatović.

-Hvala našim dragim Čačincima što su i deveti put organizirali ovaj turnir za nas, nama to jako puno znači i doista ne znamo kako zahvaliti. Hvala svim klubovima koji su se odazvali i od srca najveće hvala svima koji su nam ponešto donirali, a posebno generalnom pokrovitelju tvrtki Pan Parket koja je sve ove godine na ovom turniru s nama. Hvala svima od srca još jednom – rekla je Šimatović.

Turnir je otvorio načelnik općine Čačinci Alen Jurenac rekavši kako je ponosan što su Čačinci i ove godine pomogli “Jaglacu”.

-Prelijepa je ovo tradicija i zaista nema veće sreće nego pomoći ovakvoj udruzi i nama je velika čast i ponos što smo mogli ovo pripremiti. Hvala svim sudionicima, gledateljima, donatorima i našem Pan Parketu, hvala Čačincima koji su po tko zna koji put pokazali veliko srce – rekao je Jurenac.

Turnir su svojim dolaskom uveličali i gradonačelnik Orahovice Saša Rister, načelnik općine Mikleuš Robert Grabar te direktorica Turističkog ureda Čačinci Ana Marunica.

Sportski dio turnira otvorio je polufinalni ogled čačinačke Mladosti i Mikleuša u kojem su domaćini slavili pogocima dva puta Mužara, Zuanovića i Čavića dok je jedini pogodak za Mikleuš postigao Giber. U drugom polufinalu sastali su se zdenačka Sloga i orahovački Papuk Osječko 1664, a završilo je bez pogodaka (0:0), pa je putnika u finale odlučila ‘lutrija šesteraca’ u kojoj su bolji bili Orahovčani.

U ogledu za treće mjesto Mikleuš je svladao Slogu s konačnih 2:1 pogocima Dorinke i Trupine, dok je pogodak za Slogu postigao Ugarković. Uslijedila je potom utakmica koja je ‘pobrala’ najviše pljeska, a bio je to ogled uzrasta do 10 godina čačinačke Mladosti i Papuka Osječko 1664. Završilo je 3:2 za Orahovčane, ali najveći pobjednici su i jedni i drugi i to je pokazala i publika koja je djecu ispatila gromoglasnim pljeskom.

Uslijedilo je veliko finale, Mladost i Papuk Osječko 1664. Odlična, čvrsta utakmica s puno lijepih poteza i dostojanstvena bez grubih prekršaja kako to ovakvom turniru i pristoji. Poveo je Papuk nakon lijepe akcije pogotkom Borne Mimića, no vrlo brzo je uzvratio sjajnim udarcem uz samu vratnicu Marin Čavić. Sve se to zbivalo u prvom dijelu susreta. U drugom su pokušavali i jedni i drugi, no mreže su mirovale pa su pobjednika odlučili udarci sa šest metara. Bila je to velika drama u kojoj su završnih nekoliko udaraca sigurno upućivali s jedne strane Čavić, a s druge Mimić, da bi Čaviću na kraju obranio Grosl, a Mimić bio siguran i donio Papuku pobjedu.

Pokale najboljima uručili su “Jaglaci”, predsjednica Đurđa Šimatović, načelnik Alen Jurenac te direktorica Turističkog ureda Čačinci Ana Marunica, a onda je uslijedio najsvečaniji dio ove lijepe humanitarne priče. “Jaglaci” su pred punom dvoranom podignuli ček na kojem je pisalo da je na ovoj humanitarnoj akciji za njih prikupljeno ukupno 14.566,26 kuna.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)

no images were found