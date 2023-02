Obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja GO HDZ-a Virovitica i 24. obljetnica Zajednice žena “Katarina Zrinski”

U nazočnosti brojnih članova i simpatizera, večeras je u Centru kulture u Virovitice svečano obilježena 33. obljetnica osnutka HDZ-a grada Virovitice te 24. obljetnica osnutka Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“.

Obljetnici osnutka najvažnije stranke u hrvatskoj povijesti nazočili su: zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, zastupnica u Europskom parlamentu i predsjednica Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Međimurske županije Sunčana Glavak, član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić, potpredsjednika Županijskog odbora HDZ-a VPŽ i predsjednica Zajednice žena „Katarina Zrinski“ VPŽ Sanja Kirin, domaćin, predsjednik Gradskog odbora i gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, predsjednica Akademske zajednice HDZ-a „dr. Ante Starčević“ VPŽ i saborska zastupnica Vesna Bedeković, predsjednici gradskih i općinskih odbora, gradonačelnici i načelnici s područja županije, članovi Zajednice utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman“ VPŽ, Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak“ VPŽ, članice Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Virovitičko-podravske županije i grada Virovitice, Mladeži HDZ-a VPŽ i grada Virovitice…

Sve prisutne prvi je pozdravio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a za Virovitičko-podravsku županiju Marko Teskera koji je čestitao svim članovima 33. obljetnicu, ujedno se prisjetivši trenutaka osnivanja HDZ-a za tadašnju općinu Virovitica.

– Našim preminulim članovima Inicijativnog odbora odali smo počast danas na virovitičkom groblju. 90-ih godina bili smo napadani i u raznim nepovoljnim situacijama, ali na čelu s našim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom sve smo to prošli. Ima i danas onih koji žele smjenjivati sadašnji vrh naše stranke, no mahom su baš oni bez ikakvih političkih ciljeva – rekao je Teskera, završivši obraćanje uzrečicom: “Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što”.

Nazočne je potom pozdravio domaćin, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin koji se osvrnuo na rad i djelovanje stranke posljednjih 20 godina, kako Hrvatska demokratska zajednica u kontinuitetu vodi Grad Viroviticu.

– U ovih 20 godina u našem se gradu ulagalo u sve segmente – izgrađene su Zapadna i Sjeverna obilaznica, uređeno je stotinu gradskih cesta i nogostupa, obnovili smo parkove, uredili i izgradili nove škole i vrtiće, ulagali u dječja igrališta, sportske terene, izgradili poduzetničke zone… Ulagalo se u vodoopskrbni sustav i plinovod i Virovitica je danas po tom pitanju u samom vrhu u RH. Dvije godine za redom Grad je proglašen prvakom u povlačenju EU sredstava u državi. Teško je nabrojati sve te projekte, ali jedno je sigurno – u ovih 20 godina u grad Viroviticu je kroz javni sektor uloženo oko 3,5 milijarde kuna te oko 5 milijardi kroz privatni – rekao je Kirin.

Istaknuo je kako Viroviticu uskoro očekuje početak izgradnje dionice brze ceste od Virovitice do Špišić Bukovice, dugoočekivani projekt na kojem se radilo godinama, a ujedno je u pripremi stotinjak projekata u vrijednosti preko 100 milijuna eura.

– Najvažniji projekti koji želimo ostvariti su gradski bazeni, revitalizacija Virovitičkih jezera i rijeke Ođenice, III. osnovna škola, srednja glazbena škola, nova gimnazija, sušara za voće i povrće, autobusni kolodvor sa spojnim cestama – naglasio je Kirin.

Pošto je u sklopu 33. obljetnice HDZ-a Virovitica obilježena i 24. obljetnica osnutka Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“, prisutnima se obratila i predsjednica Zajednice žena VPŽ i dopredsjednica Županijskog odbora HDZ-a VPŽ Sanja Kirin.

– Djelujemo politički, obilježavamo važnije datume, organiziramo javne tribine i progovaramo o životnim temama sa zanimljivim gostima. Također, djelujemo i humanitarno te pomažemo Crvenom križu, volontiramo, pečemo kolače, prikupljamo slatkiše za sv. Nikolu za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Zajednice žena organizirane su u svim općinama i gradovima i iako često ne traže svoj udio u političkoj moći, ne znači da ih nema. Dragi stranački prijatelji, predsjednici općinskih i gradskih odbora, koristite tu nevjerojatnu snagu žena koja vam je na raspolaganju! O vašoj potpori ovisi zašto su Katarine u nekim sredinama više, a u nekima manje prepoznatljive – naglasila je Sanja Kirin te ujedno zahvalila na podršci predsjedniku Županijskog odbora HDZ-a VPŽ Igoru Androviću, kao i predsjedniku Gradskog odbora Virovitica Ivici Kirinu.

Zahvalivši na pozivu, nazočne je zatim pozdravila zastupnica u Europskom parlamentu i predsjednica Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Međimurske županije Sunčana Glavak.

– Naši utemeljitelji su ovdje s nama i moraju biti s nama u stranci kako bismo usmjeravali naše mlade. Za sve što radimo u politici potrebna je energija i tu je primjer Ivica Kirin, koji je uvijek energičan i poletan, a takav treba u politici i biti ako se želi napredovati. U početku smo imali spoticanja i osporavanja, ali smo uspjeli. Sve najvažnije bitke dobivene u Hrvatskoj bile su pod vodstvom HDZ-a. Branitelji će se sjećati koliko smo dugo bili sami, bez ičije pomoći. Sada smo, zahvaljujući HDZ-u, u NATO-u, Europskoj uniji i Schengenu. Važan je politički kontinuitet jer on daje ovakve velike rezultate – istaknula je Sunčana Glavak.

Potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić istaknuo je kako je Hrvatska demokratska zajednica krenula kao pokret, a razvila se u respektabilnu stranku koja vodi hrvatsku državu u pravom smjeru.

– HDZ je kao pokret imao svoje ciljeve koji su na početku bili stvoriti samostalnu suverenu državu bez rata. Međutim sami smo vidjeli da to nije bilo moguće. Zahvaljujući hrabrim hrvatskim braniteljima i utemeljiteljima HDZ-a koji su pratili zadaće koje je dr. Franjo Tuđman stavio pred njih imamo Hrvatsku. Neki od njih su danas s nama, neki su položili živote za Domovinu, neki su preminuli, no svih se sjećamo kao hrabrih i odvažnih ljudi koji su ne žaleći sebe stali na branik Domovine. Danas kada svi napadaju HDZ, zaboravljaju da je HDZ tkivo koje je stvorilo hrvatsku državu. HDZ je došao do kraja europskih integracija, Schengena i uvođenja eura. Sve je završeno. Ostalo je stvoriti podneblje u kojemu će svaki građanin imati europske standarde. To je jedini cilj koji HDZ mora još ostvariti, stvoriti jednake uvijete kakvi su u drugim europskim državama. To naravno nije lako, ali nećemo odustati – naglasio je, između ostalog, Đakić.

Član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ i župan virovitičko-podravski Igor Andrović istaknuo je kako je Gradski odbor HDZ-a Virovitica mjesto njegovih političkih početaka te uputio čestitku predsjedniku Ivici Kirinu na dugogodišnjem uspješnom vođenju Gradskog odbora.

-Pod vodstvom HDZ-a i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana stvorena je suverena i neovisna hrvatska država, stoga još jedanput pozdravljam i zahvaljujem vama koji ste prije 33 godine stvarali Hrvatsku demokratsku zajednicu nošeni samo srcem i emocijama, s hrvatskim braniteljima ostvarivali velike pobjede kako na političkim tako i na vojnim poljima diljem naše Hrvatske. Zahvaljujem svima vama koji ste 33 godine radili i koji još uvijek radite i na jačanju stranke, ali i na jačanju članstva. HDZ je proteklih godina bila složna stranka koja je ostvarila sve strateške ciljeve koji su prije 33 godine bili zacrtani. I dalje smo najjača stranka, stranka koja radi za dobrobit svih građana Republike Hrvatske. Mnogi nam te uspjehe osporavaju i često imamo priliku čuti kako vrijeđaju naše članstvo i vodstvo. A mi smo se znali, i znamo se i dalje protiv toga boriti argumentima i projektima, štiteći prije svega nacionalne interese, ali i one temeljne vrijednosti za koje se zalažemo. Zato je važno sačuvati jedinstvo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, onakvo kakvo i sada imamo, da u demokratskom okruženju donosimo odluke koje su u interesu svih naših građana – rekao je Andrović.

HDZ-u grada Virovitice, kao i Zajednici žena „Katarina Zrinski“ potom je obljetnicu čestitao zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

– Koliko radosti je bilo sažeto u prvim susretima i trenucima osamostaljenja i stvaranja naše Republike Hrvatske. Bili smo žrtva velikosrpske agresije, u borbi za samostalnost pod vodstvom prvoga predsjednika dr. Franje Tuđmana trasirali smo svoj put koji i dan danas, na čelu s Andrejom Plenkovićem, pratimo. Hrvatski branitelji inspiracija su i nadahnuće i u današnjim donošenjima odluka. Sada živimo u drugačijem vremenu, ali i dalje domoljubno. I danas smo, 33 godine poslije, jednako vjerni svojim korijenima i promicanju istine o Domovinskom ratu. Zadatak nam je hrabriti mlade, poštovati iskustvo utemeljitelja, postojanost žena te strateško razmišljanje gospodarstvenika u stvaranju kvalitetnijih odluka za opstanak – rekao je Medved dodavši da su pred nama novi izazovi, od kojih je trenutno najveća demografska revitalizacija.

– HDZ je jedinstvena i stožerna stranka prepoznata od ljudi u ispunjenju zacrtanog. Hrvatska je danas sigurna i snažna, čuvajmo ju – naglasio je Medved.

