Svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen Dan općine Špišić Bukovica i blagdan svetog Ivana Krstitelja

U Društvenom domu u Špišić Bukovici održana je svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu proslave Dana općine i zaštitnika sv. Ivana Krstitelja. Bila je to prigoda za istaknuti sve što se radilo u proteklom razdoblju. Uoči sjednice, kod Kapelice Marije kraljice mira u Špišić Bukovici, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

Nazočne je na samom početku svečanosti pozdravila predsjednica Općinskog vijeća Sanja Stubičar, a potom su se glazbeno-scenskim nastupom predstavili polaznici Dječjeg vrtića “Čarobna šuma”.

Predsjednica Općinskog vijeća istaknula je kako je općina Špišić Bukovica mjesto u kojemu svi kao zajednica doprinose gospodarskom, kulturnom i društvenom razvoju ovog vrlo aktivnog kraja.

-U povodu obilježavanja Dana općine prisjećamo se što smo učinili u proteklih godinu dana, ali najavljujemo i sve ono što planiramo u idućem razdoblju. Iznimno me raduje što su gotovo svi planirani projekti uspješno provedeni. Želim istaknuti odličnu suradnju s Općinom Špišić Bukovica na čelu s načelnikom Hrvojem Milerom i Virovitičko-podravskom županijom na čelu sa županom Igorom Androvićem. Ovim putem želim podsjetiti na rezultate posljednih izbora za mjesne odbore. Na području naše općine nije bila niti jedna oporbena lista, što je očito dokaz da su mještani prepoznali kvalitetu i uspješnost našeg rada i na taj nam način dali stopostotnu podršku. Za sve dosad ostvarene rezultate zaslužni su svi članovi Općinskog vijeća kojima ovim putem zahvaljujem na iznimnom trudu i radu u proteklih dvije godine, otkako je Vijeće konstituirano. Bez obzira na različite političke opredijeljenosti, u našemu radu pokazali smo što nam je najbitnije, a to je poboljšanje razvoja, kvalitete življenja i povećanje standarda naše općine – rekla je Sanja Stubičar.

Načelnik Hrvoje Miler govorio je o brojnim i uspješno realiziranim projektima u proteklom periodu.

-Zahvaljujući dobroj suradnji s Općinskim vijećem, mjesnim odborima, te svim udrugama s područja naše općine, razvojnim agencijama i ministarstvima, u proteklih godinu dana mnogo toga smo napravili, a sve s ciljem podizanja standarda kvalitete življenja naših žitelja u svim segmentima i svih sedam općinskih naselja. S ponosom mogu reći da su mi najdraži projekti prvo izgradnja, a sada i dogradnja Dječjeg vrtića Čarobna šuma. Za novu pedagošku godinu imamo upisano 52 djece. Ipak, na našu veliku žalost, kao i prošle godine, i ove je ostalo više od 20 neupisanih mališana, zbog nedostatka mjesta. Upravo zbog toga smo i ustrajni da razvijamo vrtić i napravimo ga dostatnim za svu djecu koja ga žele pohađati. Općina već nekoliko godina redovno sufinancira rad predškolske nastave u trajanju od 250 sati, a ove godine stipendiramo i šest studenata u godišnjem iznosu 1.300 eura – rekao je Miler, te s ponosom naglasio kako su jedna od rijetkih općina na području RH koja, nakon brojnih rekonstrukcija i obnova, nema niti jednu staru školu.

Kazao je i kako je Općina donijela Program mjera za pomoć mladim obiteljima i po drugi put objavila Javni poziv za darovanje gradilišta istima, a kasnije će sufinancirati i kupnju nekretnine.

-Što se tiče poboljšanja komunalne infrastrukture, svakako treba istaknuti da smo izgradili novi nogostup u naselju Bušetina u duljini od oko 2,5 kilometara, te da smo prije nekoliko dana otvorili ponude za izgradnju novog nogostupa u duljini od isto 2,5 kilometara za naselje Okrugljača, a isto namjeravamo i u ostalim naseljima, dok sva ne budu imala nogostupe. Postavljanjem novih LED lampi u naselju Rogovac i dijelu Špišić Bukovice, Općina je završila modernizaciju javne rasvjete, te više nemamo živinih lampi na području naše općine. Za svaki društveni dom nabavili smo nove stolove i stolice, postavili nove kuhinje, u tijeku je i nabava klima uređaja. Što se tiče ulaganja u sport, u protekle tri godine poboljšali smo uvjete i ugradili navodnjavanje svih nogometnih terena u klubovima na području općine. Nabavili smo i komposter za bio otpad za područje općine u vrijednosti 1,1 milijun kuna, a kupili smo i zemljište za proširenje Mjesnog groblja u Špišić Bukovici. U planu su nam još i izgradnja novih vatrogasnih garaža u Bušetini, Okrugljači, a prvi vatrogasni dom koji se je počeo obnavljati u proljeće ove godine je onaj u Špišić Bukovici. Dobre vijesti ću završiti početkom izgradnje Brze ceste, koja započinje dionicom od Virovitice do Špišić Bukovice, a koja će napokon riješiti rak ranu ovog područja odnosno prometnu izoliranost – zaključio je Miler i svim mještankama i mještanima čestitao Dan općine.

Čestitkama se pridružio i zamjenik župana Marijo Klement istaknuvši kako je općina Špišić Bukovica mjesto u kojemu svi kao zajednica doprinose gospodarskom, kulturnom i društvenom razvoju ovog vrlo aktivnog kraja.

-Prije svega, želim vam čestitati Dan općine i blagdan vašeg zaštitnika, svetog Ivana Krstitelja. Dan općine uvijek je prilika da se prisjetimo svega onoga što se napravilo u proteklom razdoblju. Općina Špišić Bukovica napravila je puno i doista napredovala u svim sferama društvenog i javnog života, komunalne infrastrukture, gospodarstva i može biti primjer, ne samo općinama na području naše županije, nego sigurno i općinama na području cijele Hrvatske. Vesele me svi ovi projekti koji ‘idu na ruku’ djeci, školarcima, poduzetnicima, umirovljenicima… Sve ovo samo je pokazatelj da se svakom projektu pristupa s posebnom pažnjom i da sve ono što se radi, da se radi za ostanak i opstanak ljudi ne samo ovdje, već i na području cijele Virovitičko-podravske županije. Moram pohvaliti odličnu suradnju s Općinom Špišić Bukovica i čestitati načelniku Mileru i njegovom timu koji marljivo rade na dobrobit svih mještana. Čestitam ovog prigodom i dobitnicima Javnih priznanja, poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i svima onima koji pridonose razvoju ne samo općine, već i cijele županije – kazao je Klement.

Svoje čestitke, i čestitke saborskog zastupnika Josipa Đakića, uputila je saborska zastupnica Vesna Bedeković.

-Iskrene čestitke na svim projektima koje ste proveli od posljednjeg Ivanja. Radilo se puno, a čuli smo i brojne planove koje imate. Ono što me osobito veseli je činjenica da se u općini Špišić Bukovica puno radi na osiguravanju uvjeta za predškolski odgoj, a najviše me raduje dogradnja Dječjeg vrtića Čarobna šuma, što je izuzetno dobar znak. Raduje me i činjenica da sve područne škole na području općine imaju nove ili obnovljene zgrade i to je za svaku pohvalu. Zajedno s našim saborskim zastupnikom Josipom Đakićem i županom Igorom Androvićem, uvijek ću biti na raspolaganju za sve ideje i nove projekte. Pred nama je još puno posla, ali smatram da je kruna svih projekata Brza cesta koja je izuzetno bitna i za područje općine Špišić Bukovica. Čestitam svim vijećnicama i vijećnicima i svima vam želim lijepu zabavu u povodu ovogodišnjeg Ivanja – rekla je Bedeković.

Svečanoj sjednici nazočili su: predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac, načelnici Goran Doležal (Općina Suhopolje), Josip Vučemilović – Jurić (Općina Gradina) i Berislav Androš (Općina Sopje), načelnik PU virovitičko-podravske Marcel Štrok, općinski vijećnici, direktori i ravnatelji, predstavnici udruga s područja općine i drugi.

Na kraju su uručena i Javna priznanja zaslužnim pojedincima koji su svojim djelovanjem pridonijeli razvoju ove općine. Dobitnika Zlatne plakete “Grb Općine Špišić Bukovica” i dobitnicu Zahvalnice, možete vidjeti OVDJE.

Nakon svečane sjednice položen je kamen temeljac za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića “Čarobna šuma”. Više o svemu možete vidjeti OVDJE.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)