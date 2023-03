EURO 2024. Prvi izazov za Perkovca: Hrvatska večeras gostuje u Nizozemskoj, evo gdje možete gledati susret

Četrdesetak dana nakon završetka Svjetskog prvenstva u Švedskoj i Poljskoj, hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija kreće u nove izazove. S novim izbornikom Goranom Perkovcem, koji nije dobio pravu priliku da pošteno upozna igrače, nastavljaju se kvalifikacije za EURO 2024. godine. A suparnik je sve, samo ne lagan. Nizozemska je, složit će se svi koji barem malo prate rukomet, reprezentacija koja je u posljednjih desetak godina vjerojatno najviše napredovala i postala ozbiljan izazov za sve. Kada svemu tome dodamo da je Hrvatska bez Luke Cindrića, Marina Šipića, Ivana Martinovića i Halila Jaganjca, jasno je koliko težak zadatak je pred njom, piše HRS.

Premda se Nizozemska u dva kola kvalifikacija za EURO 2024. godine jako namučila, to ne bi trebalo nikoga zavarati. Prvi susret su naime doma dobili protiv Belgija s jedan razlike 25:24, a u drugom su poraženi od Grčke u gostima 32:28. No, treba reći da su u oba susreta bili bez svog motora i jedne od najvećih zvijezda, Luca Steinsa. On je igrač koji danas vodi jednu od najboljih momčadi svijeta – francuski PSG, a u nizozemskoj reprezentaciji ima najšire moguće ovlasti. Od njega sve kreće i zaustaviti Luca Steinsa znači najčešće zaustaviti Nizozemsku. Ali, to je lakše reći nego i napraviti. Nevjerojatna je brzina kojom igra i razmišlja taj omaleni (172 cm) srednjak. U tri do pet sekundi, on je u stanju prenijeti loptu iz obrambene zone u napad i sam ga završiti ili pronaći idealno postavljenog suigrača. U 14 susreta Lige prvaka ove sezone zabio je 50 pogodaka, premda to nije njegova primarna zadaća.

Druga velika zvijezda Nizozemske, ali i svjetskog rukometa nedvojbeno je Kai Smits (Magdeburg, 25. god). Sa 185 centimetara ne spada u gorostase, ali je nevjerojatno moćan u skoku, razornog udarca, fenomenalnih prolaza kojima ruši sve obrane svijeta. U posljednjih mjesec dana od kada je postao prva opcija Magdeburga na poziciji desnog vanjskog, nakon ozljede Islanđanina Omara Ingia Magnussona, prosjek pogodaka mu je 10. Uz tek jedan ili dva promašaja. Trenutačno je i na diobi prvog mjesta najboljih strijelaca ovih kvalifikacija s 19 pogodaka (24/19, 72 %). I da, gotovo je savršen u izvođenju sedmeraca.

Bart Ravensbergen je vratar njemačkog drugoligaša HSG Nordhorn- Ligena. Ali, to ništa ne znači. Ima 29 godina. Visok je 189 centimetara. Kada ima dan, u stanju je sam pobijediti suparnika. Startnu sedmorku još čini Dani Baijensa (Hamburg). On je prvi izbor na lijevom vanjskom. Njemu visina također nije zapreka za nebeski visoke skokove. Ima 182 centimetra, ali bez obzira na to, jedan je od najboljih strijelaca svoje momčadi.

Na crti je Samir Benghanem (Green Park/handbal Aalsmeer, 29. god, 196 cm), jedan od rijetkih koji igra u nizozemskom klubu. Sjajno se gradi i surađuje s vanjskim suigračima. Na desnom krilu je iskusni Bobby Schagen (TVB Lemgo, 33. god.). Obožava skakati iz malog kuta. Na lijevom krilu je do svjetskog prvenstva bio Jeffrey Boomhouwer, ali on se poput Isa Sluijtersa i Jaspera Adamsa oprostio od reprezentacije. Tu je realno očekivati da će zaigrati Rutger ten Velde (TuS N-Lubbecke, 25. god., 178 cm).

Od rujna prošle godine Nizozemsku vodi najpoznatiji “čupavac” svjetskog rukometa, karizmatični Šveđanin Staffan Olsson. Puno bi nam mjesta trebalo da opišemo što je sve osvojio. Dovoljno je reći da je dvostruki svjetski i četverostruki europski prvak, uz tri olimpijska srebra. Goran Perkovac ga sjajno poznaje jer su nekada vodili velike bitke u igračkim danima. Posebno u Atlanti na Olimpijskim igrama.

Hrvatska i Nizozemska do sada su igrale tri puta. U kvalifikacijama za EURO 2016. godine u Koprivnici, 30. listopada 2014. godine, bilo je 35:24. Izbornik je bio Slavko Goluža. Sedam mjeseci poslije na našoj klupi sjedio je Željko Babić, a Hrvatska je u Sittardu dobila teškom mukom, 27:24. Već to je bio prvi znak buđenja i početak uspona nizozemskog rukometa. Posljednji susret s njima igrali smo 2022. godine na Europskom prvenstvu u Mađarskoj. Završilo je neodlučeno 28:28. Izbornik je bio Hrvoje Horvat. Bilo bi lijepo da se taj niz bez poraza nastavi i u Eindhovenu.

KVALIFIKACIJE ZA EURO 2024: 3. KOLO

08. ožujka 2023.

19.30 NIZOZEMSKA – HRVATSKA

Prijenos utakmice možete pratiti na programu RTL 2, ili na četvrtom programu Arene Sport.

(HRS)